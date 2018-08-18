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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41274128412941304131>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:34

  airmax78 написав:...И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?

кто-то взял для жизни, продавать поздно. смириться, простить, башлять ремонт.
основной вопрос звучит привычно: имеет ли смысл покупать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:39

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?

кто-то взял для жизни, продавать поздно. смириться, простить, башлять ремонт.
основной вопрос звучит привычно: имеет ли смысл покупать.

В качестве инвестиции - очень выборочно. Стояками скупать круши или эврики - сейчас может закончиться не так удачно, как в 2016м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:43

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.

Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете

Ионик не предназначен для таких поездок. А на Болтах и Теслах (это из бюджетных) народ уже катается. 90-100 км/ч, небольшая (или большая, если Болт) дозаправка по пути и вы в Одессе. Прогресс не зупыныты. Тесла не на пустом месте и хайпе стала вторым по стоимости автопроизводителем в мире (и, вполне возможно, в следующем году станет самым дорогим, при этом занимая 1-2% мирового рынка если не меньше).


В такому вигляді дозаправка - як зараз - це якась фігня ...
От якщо почнуть міняти АКБ блоками - тоді буде величезний прорив .
Але в такому варіанті поки багато питань - хоча ідентифікація рулить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:45

Круша без ремонта от собственника.

Круша за 42к площадью 38 м2 от строителей, документам свыше 3 лет.
Это как расценивать, ракета/боковик/падение ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... c895e0db5d
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:46

  airmax78 написав:В качестве инвестиции - очень выборочно. Стояками скупать круши или эврики - сейчас может закончиться не так удачно, как в 2016м.

какой инвестиции?
вас уже обилетили, гуд бай.
приходите в следующий раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И какой вывод? Бежать сливать недвигу?
кто сидит в недвижимости для аренды смысла сливать точно нет, а кто на перепродажу есть риски слить папизже сильно дешевле
  Yuri_T написав:имеет ли смысл покупать.

осенью вернутся скворцы на рынок аренды тогда надо смотреть на цены и считать roi . 10% годовых в гривне для кржн - норм.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:00

Интересное в контексте КРЖН из интервью Главы Минфина Марченко журналистам РБК:

1) ипотеки под 10% не будет из-за рисков невозврата, пока законодательно не ограничат прописку детей в залоговых квартирах;

2) май еще хуже апреля по сборам ЕСВ (читай - зарплатам), теперь надежда на июнь (а после июня на июль - ну вы поняли :mrgreen:);

3) государство предоставит амнистию нулевым декларантам, но будет мониторить их последующие расходы (как я и говорил, ест риск самому себе лоб зеленкой помазать).

https://www.rbc.ua/rus/news/sergey-marc ... 49312.html
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 01 чер, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:02

zРадио Зображення
облгаз жжёт
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:02

В Киеве есть по крайней мере 107 арендаторов в сегменте около 20 тыс гривен, которые не будет просить скидку или съезжать.
http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:n ... koshty-kvu
Вот только как простому лендлорду из народа взыскать ущерб, или из залога вычесть? Есть у кого-то такой опыт?
Vlad442
 
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  vitaliian написав:zРадио Зображення


Ахахахаха
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