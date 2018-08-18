Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В качестве инвестиции - очень выборочно. Стояками скупать круши или эврики - сейчас может закончиться не так удачно, как в 2016м.
какой инвестиции? вас уже обилетили, гуд бай. приходите в следующий раз.
К вашему с сомиком сожалению, не на все деньги. Можно еще по сусекам поскрести. Смотрю как растет Uno City, думаю пока. От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете? + камеры - носиться никто не будет. А когда встанут в пробке - вообще красота - мертвая тишина. Быстрее бы уже будущее наступило.
"За время пандемии спрос на новое жилье в Украине катастрофически рухнул. По данным застройщиков, за два месяца карантина наибольшее снижение продаж, например в Киеве, наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля.
Несмотря на то, что цена на квартиры в эконом-сегменте является самой низкой на рынке – в среднем на 20-25% меньше, чем, например, на жилье новых форматов, реальный покупатель стал намного требовательнее к гарантиям надежности собственных инвестиций, качества будущего объекта, а также комфортного проживания в жилом комплексе.
Как отметил нам руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров, помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.
Строители отмечают, что в более 70% всех возводящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы."
airmax78 написав:К вашему с сомиком сожалению, не на все деньги. Можно еще по сусекам поскрести. Смотрю как растет Uno City, думаю пока. От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете? + камеры - носиться никто не будет. А когда встанут в пробке - вообще красота - мертвая тишина. Быстрее бы уже будущее наступило.
камера там чуток ниже. но выхлопов дизелей на пониженной передаче надышитесь аккурат до финала бурной жизни.
зы. рынку КРЖН вы уже не интересны. обилетили, проглотили и пошли дальше, но уже без вас. разве что еще на 5-6 месяцев платежей в пользу флэтлорда. не задерживайтесь в дверях, проходите далее в вагон.
За последние два месяца в магазинах был ажиотаж на электровелики. Многие удачные модели выгребли подчистую. Может, конечно, это связано и с перебоями в поставках. Летом компактный складной велик, как способ добраться до работы, будет рулить.
airmax78 написав:И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.
airmax78 написав:К вашему с сомиком сожалению, не на все деньги. Можно еще по сусекам поскрести. Смотрю как растет Uno City, думаю пока. От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете? + камеры - носиться никто не будет. А когда встанут в пробке - вообще красота - мертвая тишина. Быстрее бы уже будущее наступило.
камера там чуток ниже. но выхлопов дизелей на пониженной передаче надышитесь аккурат до финала бурной жизни.
зы. рынку КРЖН вы уже не интересны. обилетили, проглотили и пошли дальше, но уже без вас. разве что еще на 5-6 месяцев платежей в пользу флэтлорда. не задерживайтесь в дверях, проходите далее в вагон.
Не я надышусь - я же там жить не собираюсь. Но социально ответственный бизнес должен думать обо всех стейкхолдерах. Поэтому приветствую техосмотр и прогресс. Категорически критикую чип-тюнинг с выпиливанием катализаторов и мочевины и всяких ортодоксов, стеклящих балконы. Вопрос не в том: интересен ли я рынку КРЖН. Вы же не будете утверждать такую крамольную мысль, что КРЖН - рынок продавца. Тем более сейчас. Или будете?