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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4128412941304131>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:04

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:В качестве инвестиции - очень выборочно. Стояками скупать круши или эврики - сейчас может закончиться не так удачно, как в 2016м.

какой инвестиции?
вас уже обилетили, гуд бай.
приходите в следующий раз.

К вашему с сомиком сожалению, не на все деньги. Можно еще по сусекам поскрести. Смотрю как растет Uno City, думаю пока. От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете? + камеры - носиться никто не будет. А когда встанут в пробке - вообще красота - мертвая тишина.
Быстрее бы уже будущее наступило.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Быстрее бы уже будущее наступило.
в будущем квартиры будут за 1$ сдавать так как коммунальные станут 200$. Украина цэ Эвропа!
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:10

  vladimir07 написав:Круша за 42к площадью 38 м2 от строителей, документам свыше 3 лет.
Это как расценивать, ракета/боковик/падение ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... c895e0db5d


Я вчера кидал вариант 39к за 36м2. Крушехолдеры молчат. Только Макс прокомментировал, но он из сегмента тетрисов - это как спросить владельца 222-го Мерседеса о новеньком Рено Логан :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:14

Рокета падає на голови рокетчиків:

"За время пандемии спрос на новое жилье в Украине катастрофически рухнул. По данным застройщиков, за два месяца карантина наибольшее снижение продаж, например в Киеве, наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля.

Несмотря на то, что цена на квартиры в эконом-сегменте является самой низкой на рынке – в среднем на 20-25% меньше, чем, например, на жилье новых форматов, реальный покупатель стал намного требовательнее к гарантиям надежности собственных инвестиций, качества будущего объекта, а также комфортного проживания в жилом комплексе.

Как отметил нам руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров, помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.

Строители отмечают, что в более 70% всех возводящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы."

https://news.finance.ua/ru/news/-/47156 ... 0-eksperty

ТОП-10 объектов проблемной недвижимости Киева:
https://delo.ua/opinions/top-10-obektov ... va-351763/
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 чер, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:16

  airmax78 написав:К вашему с сомиком сожалению, не на все деньги. Можно еще по сусекам поскрести. Смотрю как растет Uno City, думаю пока. От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете? + камеры - носиться никто не будет. А когда встанут в пробке - вообще красота - мертвая тишина.
Быстрее бы уже будущее наступило.

камера там чуток ниже.
но выхлопов дизелей на пониженной передаче надышитесь аккурат до финала бурной жизни.

зы. рынку КРЖН вы уже не интересны. обилетили, проглотили и пошли дальше, но уже без вас. разве что еще на 5-6 месяцев платежей в пользу флэтлорда.
не задерживайтесь в дверях, проходите далее в вагон.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:облгаз жжёт

За последние два месяца в магазинах был ажиотаж на электровелики. Многие удачные модели выгребли подчистую. Может, конечно, это связано и с перебоями в поставках.
Летом компактный складной велик, как способ добраться до работы, будет рулить.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:20

  airmax78 написав:К вашему с сомиком сожалению, не на все деньги. Можно еще по сусекам поскрести.

Не бажаєте попрацювати таксистом, парковщиком чи електриком? Тут місцеві рили кажуть, що це еліта Київа. Гроші лопатою гребуть!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:21

  airmax78 написав:И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?


Разные стратегии при разных вводных.

Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).

Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.

Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.

И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:24

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:К вашему с сомиком сожалению, не на все деньги. Можно еще по сусекам поскрести. Смотрю как растет Uno City, думаю пока. От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете? + камеры - носиться никто не будет. А когда встанут в пробке - вообще красота - мертвая тишина.
Быстрее бы уже будущее наступило.

камера там чуток ниже.
но выхлопов дизелей на пониженной передаче надышитесь аккурат до финала бурной жизни.

зы. рынку КРЖН вы уже не интересны. обилетили, проглотили и пошли дальше, но уже без вас. разве что еще на 5-6 месяцев платежей в пользу флэтлорда.
не задерживайтесь в дверях, проходите далее в вагон.

Не я надышусь - я же там жить не собираюсь. Но социально ответственный бизнес должен думать обо всех стейкхолдерах. Поэтому приветствую техосмотр и прогресс. Категорически критикую чип-тюнинг с выпиливанием катализаторов и мочевины и всяких ортодоксов, стеклящих балконы.
Вопрос не в том: интересен ли я рынку КРЖН. Вы же не будете утверждать такую крамольную мысль, что КРЖН - рынок продавца. Тем более сейчас. Или будете?
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:26

  zРадио написав:Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.
Хто ж їх зараз купить???
Хіба що з дисконтом -10% від ринка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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