Когда уже перестанут финансовые инструменты называть "новым жильем".
Сказали бы честней "народ пошел пуганый и всучить свои обещания задорого ему не получается".
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Выкатал батарейку на электротраспорте, посчитал стоимость замены, раскинул на километры, получил стоимость, сопоставимую с расходом дизельного авто. Понял почему электротранспорт не идет в массы.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:34
грошей меньше стало. Недарма нарот обрав "Слуг уроту".
Далі зепілам (і всім нам) буде ще веселіше.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 чер, 2020 13:37, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:35
На нынешней ступени развития электрокары - это баловство, у меня был полгода, продал и перекрестился. Электрокар сейчас имеет крайне узкую "специализацию"-
-Город и пригород, далеко не отъезжать. В начальной или конечной точке ежедневного маршрута должна быть розетка для зарядки. Также зарядное устройство, стоящее от 6тыс грн могут тупо украсть во время зарядки, если зарядка производится на улице через переноску из окна.
-При зарядке не дома(на всяких Энтерпрайзах) экономически невыгоден, даже если не учитывать плановую замену батарей через N лет. На газу дешевле километр выходит. Также потери времени при зарядке на "электроколонках" уже неприемлемы для многих, это не 2минуты как заправка бензином или газом
- А плановый износ батареи и последующая ее замена по цене соизмерима с ценой однушки не в Киеве(начиная от 6000$), что вообще убивает всякую экономическую целесообразность
Так что электромобили пока что не могут составить какую либо конкуренцию традиционным
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:39
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:40
Деньги в зеленый матрас? Прдавать сейчас с чрезмерным дисконтом на тонком рынке и гарантировано терять 8-10% годовых в надежде на призрачное подешевление? А если не подешевеет, или подешевеет недостаточно, с учетом трансакционных расходов фиксировать убытки после всей головной боли с продажами-покупками. Я уже не говорю про то, что свое продать всегда дешево, а откупить точно такое потом дорого. Это не фондовый рынок, где каждый момент множество продавцов и покупателей. Тут потери больше.
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