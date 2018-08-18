Додано: Пон 01 чер, 2020 13:35

airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав: Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой. Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.

Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.

Продали паркинг с профитом?

Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?

Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.Продали паркинг с профитом?Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете

Ионик не предназначен для таких поездок. А на Болтах и Теслах (это из бюджетных) народ уже катается. 90-100 км/ч, небольшая (или большая, если Болт) дозаправка по пути и вы в Одессе. Прогресс не зупыныты. Тесла не на пустом месте и хайпе стала вторым по стоимости автопроизводителем в мире (и, вполне возможно, в следующем году станет самым дорогим, при этом занимая 1-2% мирового рынка если не меньше). Ионик не предназначен для таких поездок. А на Болтах и Теслах (это из бюджетных) народ уже катается. 90-100 км/ч, небольшая (или большая, если Болт) дозаправка по пути и вы в Одессе. Прогресс не зупыныты. Тесла не на пустом месте и хайпе стала вторым по стоимости автопроизводителем в мире (и, вполне возможно, в следующем году станет самым дорогим, при этом занимая 1-2% мирового рынка если не меньше).

На нынешней ступени развития электрокары - это баловство, у меня был полгода, продал и перекрестился. Электрокар сейчас имеет крайне узкую "специализацию"--Город и пригород, далеко не отъезжать. В начальной или конечной точке ежедневного маршрута должна быть розетка для зарядки. Также зарядное устройство, стоящее от 6тыс грн могут тупо украсть во время зарядки, если зарядка производится на улице через переноску из окна.-При зарядке не дома(на всяких Энтерпрайзах) экономически невыгоден, даже если не учитывать плановую замену батарей через N лет. На газу дешевле километр выходит. Также потери времени при зарядке на "электроколонках" уже неприемлемы для многих, это не 2минуты как заправка бензином или газом- А плановый износ батареи и последующая ее замена по цене соизмерима с ценой однушки не в Киеве(начиная от 6000$), что вообще убивает всякую экономическую целесообразностьТак что электромобили пока что не могут составить какую либо конкуренцию традиционным