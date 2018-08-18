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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:30
Frant написав:
За время пандемии спрос на новое жилье в Украине катастрофически рухнул.
Когда уже перестанут финансовые инструменты называть "новым жильем".
Сказали бы честней "народ пошел пуганый и всучить свои обещания задорого ему не получается".
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:31
Frant написав:
Хто ж їх зараз купить???
в нашей стране дураков много.
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vitaliian
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:34
airmax78 написав:
От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете?
Выкатал батарейку на электротраспорте, посчитал стоимость замены, раскинул на километры, получил стоимость, сопоставимую с расходом дизельного авто. Понял почему электротранспорт не идет в массы.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:34
vitaliian написав: Frant написав:
Хто ж їх зараз купить???
в нашей стране дураков много.
грошей меньше стало. Недарма нарот обрав "Слуг уроту".
Далі зепілам (і всім нам) буде ще веселіше.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 01 чер, 2020 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:35
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.
Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете
Ионик не предназначен для таких поездок. А на Болтах и Теслах (это из бюджетных) народ уже катается. 90-100 км/ч, небольшая (или большая, если Болт) дозаправка по пути и вы в Одессе. Прогресс не зупыныты. Тесла не на пустом месте и хайпе стала вторым по стоимости автопроизводителем в мире (и, вполне возможно, в следующем году станет самым дорогим, при этом занимая 1-2% мирового рынка если не меньше).
На нынешней ступени развития электрокары - это баловство, у меня был полгода, продал и перекрестился. Электрокар сейчас имеет крайне узкую "специализацию"-
-Город и пригород, далеко не отъезжать. В начальной или конечной точке ежедневного маршрута должна быть розетка для зарядки. Также зарядное устройство, стоящее от 6тыс грн могут тупо украсть во время зарядки, если зарядка производится на улице через переноску из окна.
-При зарядке не дома(на всяких Энтерпрайзах) экономически невыгоден, даже если не учитывать плановую замену батарей через N лет. На газу дешевле километр выходит. Также потери времени при зарядке на "электроколонках" уже неприемлемы для многих, это не 2минуты как заправка бензином или газом
- А плановый износ батареи и последующая ее замена по цене соизмерима с ценой однушки не в Киеве(начиная от 6000$), что вообще убивает всякую экономическую целесообразность
Так что электромобили пока что не могут составить какую либо конкуренцию традиционным
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:39
zРадио написав:
..
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал..
..
Фу-у-ух. Скажу жене, что разрешили еще немного пожить
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sequence
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:40
zРадио написав: airmax78 написав:
И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить.
Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.
Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.
И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Деньги в зеленый матрас? Прдавать сейчас с чрезмерным дисконтом на тонком рынке и гарантировано терять 8-10% годовых в надежде на призрачное подешевление? А если не подешевеет, или подешевеет недостаточно, с учетом трансакционных расходов фиксировать убытки после всей головной боли с продажами-покупками. Я уже не говорю про то, что свое продать всегда дешево, а откупить точно такое потом дорого. Это не фондовый рынок, где каждый момент множество продавцов и покупателей. Тут потери больше.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:44
Vlad442 написав: airmax78 написав:
От потока электромобилей, двигающихся по Телиги ведь не будет ни такого шума, ни выхлопов, как думаете?
Выкатал батарейку на электротраспорте, посчитал стоимость замены, раскинул на километры, получил стоимость, сопоставимую с расходом дизельного авто. Понял почему электротранспорт не идет в массы.
Ну вы сравнили, батарею в самокатах/колесах с батареями в автомобилях. Там охлаждение, подогрев, хитроумные контроллеры заряда. А сейчас уже и химия другая. 300-500К - будет средний пробег на одной батарее, пока она потеряет %%20-30 емкости.
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