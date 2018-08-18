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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:53
airmax78 написав:
Вопрос не в том: интересен ли я рынку КРЖН.
вопрос именно в этом.
рынок выполнил свою функцию - отобрал ваши деньги в пользу того, кто может ими лучше управлять и впарил подорожавший актив на самом пике перед кризисом.
теперь, как написал Жванецкий: "не можешь любить - сиди, дружи".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:53
Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим"
А не будет падения, значит не будем покупать.
Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:58
Hotab написав:
Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост.
Що ще говорять Ваші ріелтори?
Що оренда в Києві росте, як на дрожжах????
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 01 чер, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:58
zРадио написав: airmax78 написав:
И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.
Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.
И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
впевнений що буде дешевше - продавай. решта то соплі/слюні/виправдання себе любимого чому важко підняти ж***.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:59
Hotab написав:
Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост.
даю бесплатно совет. как начнете что то искать-покупать, то с удивлением для себя обнаружите что или цены нет, или объекта по этой цене нет. Смотреть объяву на олх это одно( особенно если она еще от благовеста
) а вот достоверность этой объявы это совсем другая история.
Просто не все через это прошли
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:06
Жека79 написав:
Просто не все через это прошли
да все через это прошли.
как и через заманухи рыл, мол, "бери дура, завтра будет дороже".
тут не дети, не имеет смысл выставлять свой опыт, как некий недоступный массе эксклюзив.
как только начинаешь заниматься вопросом самостоятельно или через вменяемого брокера, сразу всё становится на места.
сразу появляется десяток других предложений, о которых поганое рыло молчало в угоду своего желания впарить застоявшийся объект.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:11
Жека79 написав:
Hotab написав:
Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост.
даю бесплатно совет. как начнете что то искать-покупать, то с удивлением для себя обнаружите что или цены нет, или объекта по этой цене нет. Смотреть объяву на олх это одно( особенно если она еще от благовеста
) а вот достоверность этой объявы это совсем другая история.
Просто не все через это прошли
Я не вірю, що в оголошеннях можуть бути фейки.
Чув історію, як відправили 10 тис грн в харків, як аванс за оренду котеджу під Кийовом, щоб у власника були гроші на дорогу.
ціна була шара
Всім процвітання!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:13
Hotab написав:
Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим"
А не будет падения, значит не будем покупать.
Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..
Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.
Стадия отрицания, судя по капслоку, переходит в стадию гнева. Потом будет торг - попытка найти что-то в два раза дешевле рынка "покупателей нет, а тут я с деньгами", потом Hotab пропадет с форума и последние две стадии пройдут не на публике.
Ничего личного. Это не насмешка, просто я знаю, как тяжело отказаться от идеи, которая уже запала в душу, поэтому не верю в ТОЧНО НЕТ.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:13
Damien написав: airmax78 написав:
Ионик не предназначен для таких поездок. А на Болтах и Теслах (это из бюджетных) народ уже катается. 90-100 км/ч, небольшая (или большая, если Болт) дозаправка по пути и вы в Одессе. Прогресс не зупыныты. Тесла не на пустом месте и хайпе стала вторым по стоимости автопроизводителем в мире (и, вполне возможно, в следующем году станет самым дорогим, при этом занимая 1-2% мирового рынка если не меньше).
На нынешней ступени развития электрокары - это баловство, у меня был полгода, продал и перекрестился. Электрокар сейчас имеет крайне узкую "специализацию"-
-Город и пригород, далеко не отъезжать. В начальной или конечной точке ежедневного маршрута должна быть розетка для зарядки. Также зарядное устройство, стоящее от 6тыс грн могут тупо украсть во время зарядки, если зарядка производится на улице через переноску из окна.
-При зарядке не дома(на всяких Энтерпрайзах) экономически невыгоден, даже если не учитывать плановую замену батарей через N лет. На газу дешевле километр выходит. Также потери времени при зарядке на "электроколонках" уже неприемлемы для многих, это не 2минуты как заправка бензином или газом
- А плановый износ батареи и последующая ее замена по цене соизмерима с ценой однушки не в Киеве(начиная от 6000$), что вообще убивает всякую экономическую целесообразность
Так что электромобили пока что не могут составить какую либо конкуренцию традиционным
Для многих знакомство с электромобилями начинается и заканчивается на Ниссане Лиф. Отсюда и все ошибочные выводы. Одно верно: чтобы пользоваться электромобилем нужно иметь электрифицированное паркоместо или гараж. И тогда вы вообще забудете о том, что такое "тратить время на заправку".
Ну и это, конечно, не должен быть Ниссан Лиф.
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