Ну как скажете. Не надо так не надо. Будем тогда просто почитывать ваши посты и ваш опыт.
Может хоть что то наконец то напишете и вы, не буду мешать, а то пока только троллинг всех и вся.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:16
Ну как скажете. Не надо так не надо. Будем тогда просто почитывать ваши посты и ваш опыт.
Может хоть что то наконец то напишете и вы, не буду мешать, а то пока только троллинг всех и вся.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:16
Вас, Юра, как и сомика, подводит ваша категоричность. Открыли вам одну букву, а вы сразу кричите слово.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19
Всі дружно чекаємо дешевія)))
І я так собі сказав
Хіба, ще солодкі % по іпотеці мене спокусять
От і перкладаю всі депокотлетки на пізню осінь/початок зими!
А там побачимо!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22
В сенсі? Я завжди так роблю.
А зараз ситуація просто супер. Віталік накидав оголошень по 5 тис грн з ремонтом кращим ніж у 99% форумчан. Продаєш свою. знімаєш за 5 тис грн. цілий рік. разом нещасних 60 ти грн. або менше 2 куе по курсу 35.
чекаєш поки просяде на 50 % в грн.
Всім процвітання!
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда-то звоню по объявлению и мне начинают зачитывать спеши-торопись, а на заднем плане какой-то голос рассказывает клиенту "вы же понимаете, какая сейчас ситуация, у людей денег нет". Агенты, в своей массе, это беспринципные люди, которые выше всего на свете ставят свои комиссионные. Любой ценой. Поэтому их легко купить. Особенно, если у них эксклюзив на интересный объект (доставшийся через знакомых), а хозяин сам продажей не занимается.
Ваш рыл будет вас водить по варантам с завышенной ценой, чтобы на 5-6 просмотр, когда вам это все надоедает, вывести на нужный рылу вариант. Вменяемый для клиента брокер это неудачник, который не сможет долго работать в этой сфере.
Вторичку нужно искать только самому и ходить на просмотры с 200 долларами в кармане, чтобы было чем застолбить горячий вариант. Тогда и рылам будет выгодней отдать вам сладкий вариант, чем делиться с конкурентами, клиенты которых готовы купить даже по более высокой цене.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для применения розетки - я бы пока искал plug-in hybrid. Но для себя посчитал, что в Украине пока нет смысла с моими пробегами 20 тыс/год даже на гибрид. И в 2019 когда покупал авто - то взял обычный бензиновый двигатель.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Представь: Зе пообещал и взял ты ипотеку 31/12/2019 под 10%.
за январь и февраль заплатил, за март-скрипя зубами, потому что карантин. За апрель-достал заначку или занял у папы...а дальше что?
На днях сюда кинули ссылочку на бла-бла от водочного короля и компании. Все говорят о сокращении расходов. Их расходы -это чья то зарплата. Зарплата-доходы торговли и так пошло-поехало по цепочке.Рушится быстро-восстанавливается долго. И будет уже пофиг на "сладкие" 10%
Вариант от Первого-поднять "ж" "о" "п" "у"-не прокатит. Это только Первый ею работает, у других-другие, традиционные способы заработка, которые в карантин были урезаны или вовсе исчезли.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:40
Я жду правильную цену. Как только что-то дальнобойное в С-классе опускается до 25К - можно брать. Кона - уже 35К за новую. М3 - пока 40. Но, уверен на 100%, через 2-3 года - М3 Long Range будет стоить 30-35 новая, а подержанную можно будет и за 20 купить. Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:42
Люди на форуме говорят что из них. Но не прстое рыло, а продвинутое.
Директор АН типа.
Так что, если начало в кризис дорожать как говорят с АН, то что будет с осенним оживлением ?
Что скажут рылы и другая заинтересованная публика
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:48
Читал, что по Чабанам ездит самосвал с досками и гвоздями. От дома к дому. Сервис.
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