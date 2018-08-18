RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4131413241334134>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:16

  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:Просто не все через это прошли :wink:

да все через это прошли.
как и через заманухи рыл, мол, "бери дура, завтра будет дороже".
тут не дети, не имеет смысл выставлять свой опыт, как некий недоступный массе эксклюзив


Ну как скажете. Не надо так не надо. Будем тогда просто почитывать ваши посты и ваш опыт.
Может хоть что то наконец то напишете и вы, не буду мешать, а то пока только троллинг всех и вся.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 25.12.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:16

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Вопрос не в том: интересен ли я рынку КРЖН.

вопрос именно в этом.
рынок выполнил свою функцию - отобрал ваши деньги в пользу того, кто может ими лучше управлять и впарил подорожавший актив на самом пике перед кризисом.
теперь, как написал Жванецкий: "не можешь любить - сиди, дружи".

Вас, Юра, как и сомика, подводит ваша категоричность. Открыли вам одну букву, а вы сразу кричите слово.
airmax78
 
Повідомлень: 34727
З нами з: 25.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:19

Всі дружно чекаємо дешевія)))

  Hotab написав:Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" А не будет падения, значит не будем покупать.

І я так собі сказав :)
Хіба, ще солодкі % по іпотеці мене спокусять ;)

От і перкладаю всі депокотлетки на пізню осінь/початок зими!
А там побачимо!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7960
З нами з: 19.10.15
Подякував: 515 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22

  zРадио написав:
  Первый написав:

:shock:


впевнений що буде дешевше - продавай. решта то соплі/слюні/виправдання себе любимого чому важко підняти ж***.


О, новая мантра - дешевея (в условиях мирового кризиса!) ждут только ленивцы, которым тяжело поднять ж, чтобы заработать. Ахахаха, фейспалм. Вы, случайно, не из тех "поганых рыл", о которых Юрий написал? :mrgreen:


В сенсі? Я завжди так роблю.
А зараз ситуація просто супер. Віталік накидав оголошень по 5 тис грн з ремонтом кращим ніж у 99% форумчан. Продаєш свою. знімаєш за 5 тис грн. цілий рік. разом нещасних 60 ти грн. або менше 2 куе по курсу 35.
чекаєш поки просяде на 50 % в грн.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15344
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:да все через это прошли.
как и через заманухи рыл, мол, "бери дура, завтра будет дороже".
тут не дети, не имеет смысл выставлять свой опыт, как некий недоступный массе эксклюзив.

Когда-то звоню по объявлению и мне начинают зачитывать спеши-торопись, а на заднем плане какой-то голос рассказывает клиенту "вы же понимаете, какая сейчас ситуация, у людей денег нет". Агенты, в своей массе, это беспринципные люди, которые выше всего на свете ставят свои комиссионные. Любой ценой. Поэтому их легко купить. Особенно, если у них эксклюзив на интересный объект (доставшийся через знакомых), а хозяин сам продажей не занимается.
  Yuri_T написав:как только начинаешь заниматься вопросом самостоятельно или через вменяемого брокера, сразу всё становится на места.
сразу появляется десяток других предложений, о которых поганое рыло молчало в угоду своего желания впарить застоявшийся объект.

Ваш рыл будет вас водить по варантам с завышенной ценой, чтобы на 5-6 просмотр, когда вам это все надоедает, вывести на нужный рылу вариант. Вменяемый для клиента брокер это неудачник, который не сможет долго работать в этой сфере.
Вторичку нужно искать только самому и ходить на просмотры с 200 долларами в кармане, чтобы было чем застолбить горячий вариант. Тогда и рылам будет выгодней отдать вам сладкий вариант, чем делиться с конкурентами, клиенты которых готовы купить даже по более высокой цене.
Vlad442
 
Повідомлень: 6689
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Одно верно: чтобы пользоваться электромобилем нужно иметь электрифицированное паркоместо или гараж. И тогда вы вообще забудете о том, что такое "тратить время на заправку".

Для применения розетки - я бы пока искал plug-in hybrid. Но для себя посчитал, что в Украине пока нет смысла с моими пробегами 20 тыс/год даже на гибрид. И в 2019 когда покупал авто - то взял обычный бензиновый двигатель.
foxluck
 
Повідомлень: 99
З нами з: 04.10.19
Подякував: 296 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Хіба, ще солодкі % по іпотеці мене спокусять ;)

Представь: Зе пообещал и взял ты ипотеку 31/12/2019 под 10%.
за январь и февраль заплатил, за март-скрипя зубами, потому что карантин. За апрель-достал заначку или занял у папы...а дальше что?
На днях сюда кинули ссылочку на бла-бла от водочного короля и компании. Все говорят о сокращении расходов. Их расходы -это чья то зарплата. Зарплата-доходы торговли и так пошло-поехало по цепочке.Рушится быстро-восстанавливается долго. И будет уже пофиг на "сладкие" 10%
Вариант от Первого-поднять "ж" "о" "п" "у"-не прокатит. Это только Первый ею работает, у других-другие, традиционные способы заработка, которые в карантин были урезаны или вовсе исчезли.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10898
З нами з: 10.06.11
Подякував: 186 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:40

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Одно верно: чтобы пользоваться электромобилем нужно иметь электрифицированное паркоместо или гараж. И тогда вы вообще забудете о том, что такое "тратить время на заправку".

Для применения розетки - я бы пока искал plug-in hybrid. Но для себя посчитал, что в Украине пока нет смысла с моими пробегами 20 тыс/год даже на гибрид. И в 2019 когда покупал авто - то взял обычный бензиновый двигатель.

Я жду правильную цену. Как только что-то дальнобойное в С-классе опускается до 25К - можно брать. Кона - уже 35К за новую. М3 - пока 40. Но, уверен на 100%, через 2-3 года - М3 Long Range будет стоить 30-35 новая, а подержанную можно будет и за 20 купить. Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).
airmax78
 
Повідомлень: 34727
З нами з: 25.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:42

  zРадио написав:
  Первый написав:

:shock:


впевнений що буде дешевше - продавай. решта то соплі/слюні/виправдання себе любимого чому важко підняти ж***.


О, новая мантра - дешевея (в условиях мирового кризиса!) ждут только ленивцы, которым тяжело поднять ж, чтобы заработать. Ахахаха, фейспалм. Вы, случайно, не из тех "поганых рыл", о которых Юрий написал? :mrgreen:


Люди на форуме говорят что из них. Но не прстое рыло, а продвинутое.
Директор АН типа. :shock:

Так что, если начало в кризис дорожать как говорят с АН, то что будет с осенним оживлением ?
Что скажут рылы и другая заинтересованная публика :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:48

  Хомякоид написав:
  zРадио написав:
О, новая мантра - дешевея (в условиях мирового кризиса!) ждут только ленивцы, которым тяжело поднять ж, чтобы заработать. Ахахаха, фейспалм. Вы, случайно, не из тех "поганых рыл", о которых Юрий написал? :mrgreen:


Люди на форуме говорят что из них. Но не прстое рыло, а продвинутое.
Директор АН типа. :shock:

Так что, если начало в кризис дорожать как говорят с АН, то что будет с осенним оживлением ?
Что скажут рылы и другая заинтересованная публика :lol:

Читал, что по Чабанам ездит самосвал с досками и гвоздями. От дома к дому. Сервис.
airmax78
 
Повідомлень: 34727
З нами з: 25.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4131413241334134>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1844, 1845, 1846
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18451 3019950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 15:02
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197437
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19149)
01.06.2020 15:04
EximBonus Bot (1513)
01.06.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.