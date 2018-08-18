Додано: Пон 01 чер, 2020 14:23

Yuri_T написав: да все через это прошли.

как и через заманухи рыл, мол, "бери дура, завтра будет дороже".

тут не дети, не имеет смысл выставлять свой опыт, как некий недоступный массе эксклюзив. да все через это прошли.как и через заманухи рыл, мол, "бери дура, завтра будет дороже".тут не дети, не имеет смысл выставлять свой опыт, как некий недоступный массе эксклюзив.

Yuri_T написав: как только начинаешь заниматься вопросом самостоятельно или через вменяемого брокера, сразу всё становится на места.

сразу появляется десяток других предложений, о которых поганое рыло молчало в угоду своего желания впарить застоявшийся объект. как только начинаешь заниматься вопросом самостоятельно или через вменяемого брокера, сразу всё становится на места.сразу появляется десяток других предложений, о которых поганое рыло молчало в угоду своего желания впарить застоявшийся объект.

Когда-то звоню по объявлению и мне начинают зачитывать спеши-торопись, а на заднем плане какой-то голос рассказывает клиенту "вы же понимаете, какая сейчас ситуация, у людей денег нет". Агенты, в своей массе, это беспринципные люди, которые выше всего на свете ставят свои комиссионные. Любой ценой. Поэтому их легко купить. Особенно, если у них эксклюзив на интересный объект (доставшийся через знакомых), а хозяин сам продажей не занимается.Ваш рыл будет вас водить по варантам с завышенной ценой, чтобы на 5-6 просмотр, когда вам это все надоедает, вывести на нужный рылу вариант. Вменяемый для клиента брокер это неудачник, который не сможет долго работать в этой сфере.Вторичку нужно искать только самому и ходить на просмотры с 200 долларами в кармане, чтобы было чем застолбить горячий вариант. Тогда и рылам будет выгодней отдать вам сладкий вариант, чем делиться с конкурентами, клиенты которых готовы купить даже по более высокой цене.