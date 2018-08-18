RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4131413241334134

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:51

  Хомякоид написав: Так что, если начало в кризис дорожать как говорят с АН, то что будет с осенним оживлением ?
Что скажут рылы и другая заинтересованная публика :lol:


То же самое и будут говорить. Поскольку разрыв между ценой хотелки продать и ценой хотелки купить в нынешних реалиях процентов 20%, то единственно-возможный способ приблизить сделку для рыла (а значит и заработать копеечку) - это рассказывать продавану о дешевее, а покупану - о дорожае. Иначе просто никак
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).

Я краем уха слышал что провести электификацию места со всеми договорами с киевэнерго будет 2 килобакса. Так как пока не актуально, то не хочу вкладывать деньги в это сейчас. Лучше куплю второе паркоместо для машины жены (но до осени-зимы посмотрю - вдруг удастся по более низкой цене договориться в ОП или "инвесторы" начнут сливать ниже цены ОП). Да и стремно пока в кризис деньги тратить, а к середине осени ситуация с экономикой в мире станет более понятна. А в то что электрифицировать смогу и попозже - уверен.
foxluck
 
Повідомлень: 99
З нами з: 04.10.19
Подякував: 296 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:53

  airmax78 написав:Вас, Юра, как и сомика, подводит ваша категоричность. Открыли вам одну букву, а вы сразу кричите слово.

когда я читаю, как вы пытаетесь надувать щеки, вспоминаю цыгана, через ж..пу соломиной надувающего лошадь перед продажей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14771
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 4355 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:05

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).

Я краем уха слышал что провести электификацию места со всеми договорами с киевэнерго будет 2 килобакса. Так как пока не актуально, то не хочу вкладывать деньги в это сейчас. Лучше куплю второе паркоместо для машины жены (но до осени-зимы посмотрю - вдруг удастся по более низкой цене договориться в ОП или "инвесторы" начнут сливать ниже цены ОП). Да и стремно пока в кризис деньги тратить, а к середине осени ситуация с экономикой в мире станет более понятна. А в то что электрифицировать смогу и попозже - уверен.

Зависит от выделенной на ТП паркинга мощности (не на дом, а именно на паркинг). Я не уверен, что КАН выделял с большим запасом (это дорого). Если эту мощность выберут ваши соседи, то потом Киевэнерго уже ни за какие деньги не подключит.
airmax78
 
Повідомлень: 34727
З нами з: 25.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:08

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Вас, Юра, как и сомика, подводит ваша категоричность. Открыли вам одну букву, а вы сразу кричите слово.

когда я читаю, как вы пытаетесь надувать щеки, вспоминаю цыгана, через ж..пу соломиной надувающего лошадь перед продажей.

Давайте уже лучше еврея. Не могу я быть и евреем и цыганом одновременно. Вам бы Юра, тоже кепочку по-проще надеть не мешало.
airmax78
 
Повідомлень: 34727
З нами з: 25.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 4057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:09

  zРадио написав:
  Хомякоид написав: Так что, если начало в кризис дорожать как говорят с АН, то что будет с осенним оживлением ?
Что скажут рылы и другая заинтересованная публика :lol:


То же самое и будут говорить. Поскольку разрыв между ценой хотелки продать и ценой хотелки купить в нынешних реалиях процентов 20%, то единственно-возможный способ приблизить сделку для рыла (а значит и заработать копеечку) - это рассказывать продавану о дешевее, а покупану - о дорожае. Иначе просто никак


Не зрозумів.
Дешавшать вже не буде, чи шо?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15344
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4131413241334134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1844, 1845, 1846
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18451 3019950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 15:02
Vadim V
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197437
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19149)
01.06.2020 15:04
EximBonus Bot (1513)
01.06.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.