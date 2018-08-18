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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:51
Хомякоид написав:
Так что, если начало в кризис дорожать как говорят с АН, то что будет с осенним оживлением ?
Что скажут рылы и другая заинтересованная публика
То же самое и будут говорить. Поскольку разрыв между ценой хотелки продать и ценой хотелки купить в нынешних реалиях процентов 20%, то единственно-возможный способ приблизить сделку для рыла (а значит и заработать копеечку) - это рассказывать продавану о дешевее, а покупану - о дорожае. Иначе просто никак
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:52
airmax78 написав:
Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).
Я краем уха слышал что провести электификацию места со всеми договорами с киевэнерго будет 2 килобакса. Так как пока не актуально, то не хочу вкладывать деньги в это сейчас. Лучше куплю второе паркоместо для машины жены (но до осени-зимы посмотрю - вдруг удастся по более низкой цене договориться в ОП или "инвесторы" начнут сливать ниже цены ОП). Да и стремно пока в кризис деньги тратить, а к середине осени ситуация с экономикой в мире станет более понятна. А в то что электрифицировать смогу и попозже - уверен.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:53
airmax78 написав:
Вас, Юра, как и сомика, подводит ваша категоричность. Открыли вам одну букву, а вы сразу кричите слово.
когда я читаю, как вы пытаетесь надувать щеки, вспоминаю цыгана, через ж..пу соломиной надувающего лошадь перед продажей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:05
foxluck написав: airmax78 написав:
Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).
Я краем уха слышал что провести электификацию места со всеми договорами с киевэнерго будет 2 килобакса. Так как пока не актуально, то не хочу вкладывать деньги в это сейчас. Лучше куплю второе паркоместо для машины жены (но до осени-зимы посмотрю - вдруг удастся по более низкой цене договориться в ОП или "инвесторы" начнут сливать ниже цены ОП). Да и стремно пока в кризис деньги тратить, а к середине осени ситуация с экономикой в мире станет более понятна. А в то что электрифицировать смогу и попозже - уверен.
Зависит от выделенной на ТП паркинга мощности (не на дом, а именно на паркинг). Я не уверен, что КАН выделял с большим запасом (это дорого). Если эту мощность выберут ваши соседи, то потом Киевэнерго уже ни за какие деньги не подключит.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:08
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Вас, Юра, как и сомика, подводит ваша категоричность. Открыли вам одну букву, а вы сразу кричите слово.
когда я читаю, как вы пытаетесь надувать щеки, вспоминаю цыгана, через ж..пу соломиной надувающего лошадь перед продажей.
Давайте уже лучше еврея. Не могу я быть и евреем и цыганом одновременно. Вам бы Юра, тоже кепочку по-проще надеть не мешало.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:09
zРадио написав: Хомякоид написав:
Так что, если начало в кризис дорожать как говорят с АН, то что будет с осенним оживлением ?
Что скажут рылы и другая заинтересованная публика
То же самое и будут говорить. Поскольку разрыв между ценой хотелки продать и ценой хотелки купить в нынешних реалиях процентов 20%, то единственно-возможный способ приблизить сделку для рыла (а значит и заработать копеечку) - это рассказывать продавану о дешевее, а покупану - о дорожае. Иначе просто никак
Не зрозумів.
Дешавшать вже не буде, чи шо?
Всім процвітання!
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