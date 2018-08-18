Додано: Пон 01 чер, 2020 15:19

airmax78 написав: Зависит от выделенной на ТП паркинга мощности (не на дом, а именно на паркинг). Я не уверен, что КАН выделял с большим запасом (это дорого). Если эту мощность выберут ваши соседи, то потом Киевэнерго уже ни за какие деньги не подключит. Зависит от выделенной на ТП паркинга мощности (не на дом, а именно на паркинг). Я не уверен, что КАН выделял с большим запасом (это дорого). Если эту мощность выберут ваши соседи, то потом Киевэнерго уже ни за какие деньги не подключит.

Да что-то пока эти паркинги не особо покупают в Тетрисе. И это хорошо.Я когда покупал квартиру - то мне ОП одно паркоместо продал под предлогом "мы с квартирами большой площади продаем 1 паркоместо в обязательном порядке". Я не возражал так как действительно считаю что паркоместо мне нужно. Купил. Но на второе денег сразу не было, думал поднакопить и покупать. Боялся что разберут пока соберу деньги. А сейчас смотрю что нифига не поразбирали - очень хорошо как для меняНо я немного удивляюсь людям, которые покупают квартиру в Тетрисе без паркоместа.Да, понимаю что часть квартир - под аренду. И что в соседнем доме арендовать парковку дешевле и экономически покупать там паркоместо нецелесообразно. Но блин это же не вопрос экономии, а вопрос удобства. Видимо еще в менталитете у многих людей нет понимания. Ну и хорошо - мне же больше выбор и лучшие условия при покупке будут.Вот интересно - лет через 10-15 в центре Киева с парковкой все еще хуже будет и люди наконец дозреют до покупки паркомест?