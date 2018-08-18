Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег". Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" А не будет падения, значит не будем покупать.
Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..
Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.
Стадия отрицания, судя по капслоку, переходит в стадию гнева. Потом будет торг - попытка найти что-то в два раза дешевле рынка "покупателей нет, а тут я с деньгами", потом Hotab пропадет с форума и последние две стадии пройдут не на публике.
Ничего личного. Это не насмешка, просто я знаю, как тяжело отказаться от идеи, которая уже запала в душу, поэтому не верю в ТОЧНО НЕТ.
Никудышный психолог . Ни по одному пункту даже наполовину нет истины. 1. Помню как я выбирал свою первую иномарку. Вернее я сразу знал, что хотел, и лишь смотрел всяческие отзывы/форумы/обзоры и убеждал себя в правильности выбора. Даже половины суммы не было, а я жил этой мечтой. Прям бредил. И потом таки ее купил. Сейчас и близко ничего подобного нет, даже не смотря на наличие денег. Вообще не торкает киевский бетон. Посыпется - можно посмотреть как на инвестицию. Не посыпется - даже не огорчусь. 2. Сегодня эта девочка предложила кинуть мне варианты на рассмотрение. Категорически отказался, даже противно начинать. Смотрим п.1, как мне хотелось прям представлять себя за рулём новой "почти бизнес-класса", а по сути (это счас понимаю, поменяв уже ее) ж0п0возки Hyundai Elantra. В общем угадывать точно не ваше)))) Не увлекайтесь психологией и гаданием по постам))). " Влад442 решил отказаться от участия в "Битва экстрасенсов", после того как купил долларов по 32 грн.. "
З.Ы. Можно добавить, как я выбирал свой херсонский новострой. "вот тут перепланирую в студию, вот тут декоративка, тут угловой диван...огонь в глазах... Мечты, фантазии, планы. Где это все????
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 чер, 2020 15:23, всього редагувалось 3 разів.
Суд подтвердил запрет банку "Аркада" привлекать деньги физлиц
Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке "Аркада" "нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные АО АКБ "Аркада" нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели (с учетом экспертной корректировки): данные баланса банка, отчета о прибылях и убытках подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ "Аркада" в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению во вклады денежных средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ "Аркада"".
airmax78 написав:Зависит от выделенной на ТП паркинга мощности (не на дом, а именно на паркинг). Я не уверен, что КАН выделял с большим запасом (это дорого). Если эту мощность выберут ваши соседи, то потом Киевэнерго уже ни за какие деньги не подключит.
Да что-то пока эти паркинги не особо покупают в Тетрисе. И это хорошо. Я когда покупал квартиру - то мне ОП одно паркоместо продал под предлогом "мы с квартирами большой площади продаем 1 паркоместо в обязательном порядке". Я не возражал так как действительно считаю что паркоместо мне нужно. Купил. Но на второе денег сразу не было, думал поднакопить и покупать. Боялся что разберут пока соберу деньги. А сейчас смотрю что нифига не поразбирали - очень хорошо как для меня Но я немного удивляюсь людям, которые покупают квартиру в Тетрисе без паркоместа. Да, понимаю что часть квартир - под аренду. И что в соседнем доме арендовать парковку дешевле и экономически покупать там паркоместо нецелесообразно. Но блин это же не вопрос экономии, а вопрос удобства. Видимо еще в менталитете у многих людей нет понимания. Ну и хорошо - мне же больше выбор и лучшие условия при покупке будут. Вот интересно - лет через 10-15 в центре Киева с парковкой все еще хуже будет и люди наконец дозреют до покупки паркомест?
... беспилотном электро, ездящим по полосе для общественного траспорта, которая будет почти на каждой улице. Запаркованные машины от края дороги в центре уберут, некоторые узкие улицы вообще закроют для личного транспорта.
... беспилотном электро, ездящим по полосе для общественного траспорта, которая будет почти на каждой улице. Запаркованные машины от края дороги в центре уберут, некоторые узкие улицы вообще закроют для личного транспорта.
Vlad442 написав:. Запаркованные машины от края дороги в центре уберут, некоторые узкие улицы вообще закроют для личного транспорта.
электросамокаты будут проезжать 50+ КМ на одном заряде, для них будут специальные полосы, парковки с зарядкой и места в вагоне метро. Я большой фанат персонального электротранспорта. Кроме сигвеев, это плод больной фантазии.
airmax78 написав:Не ранее чем Киев и Одессу свяжет гиперлуп.
сначала мост с поскота на таирово
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Представь: Зе пообещал и взял ты ипотеку 31/12/2019 под 10%. за январь и февраль заплатил, за март-скрипя зубами, потому что карантин. За апрель-достал заначку или занял у папы...а дальше что?
#янелох Якщо взяв би іпотеку(чи буду ще брати), то ОБОВ'ЯЗКОВО залишу собі на депо ПОДУШКУ БЕЗПЕКИ, якою можна буде перекрити іпотечні платежі - 6, а краще 10-12 місяців!
Тож ще чекаю дешевої іпотеки і буду думати Бо карантин ЧІТКО показав, що іпотеку під 16-18% - я, мабуть, не потягну.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Якщо взяв би іпотеку(чи буду ще брати), то ОБОВ'ЯЗКОВО залишу собі на депо ПОДУШКУ БЕЗПЕКИ, якою можна буде перекрити іпотечні платежі - 6, а краще 10-12 місяців!
депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)
Долярчик написав:Бо карантин ЧІТКО показав, що іпотеку під 16-18% - я, мабуть, не потягну.
а под такой % вам её никто не даст (разве что по программе доступное жульё). Исторически у нас в стране 50% проблемных кредитов, привлекая депозиты под 8-10% кредитование под 18% это себестоимость. К ней надо добавить маржу банка и налоги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 15:46, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442 написав:. Запаркованные машины от края дороги в центре уберут, некоторые узкие улицы вообще закроют для личного транспорта.
электросамокаты будут проезжать 50+ КМ на одном заряде, для них будут специальные полосы, парковки с зарядкой и места в вагоне метро. Я большой фанат персонального электротранспорта. Кроме сигвеев, это плод больной фантазии.
Моноколеса (эволюция сегвеев) уже давно проезжают больше 50 км на одном заряде. И не нужно специальное место в вагоне метро. Самокаты - для слабаков.