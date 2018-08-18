Додано: Пон 01 чер, 2020 15:53

Чабаны-парадиз рулит.

Оренда оплачена в полном обьеме.



Вопрос к бывалым форумчанам.

Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.

Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.



Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?



Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )