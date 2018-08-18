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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41334134413541364137>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Моноколеса (эволюция сегвеев) уже давно проезжают больше 50 км на одном заряде. И не нужно специальное место в вагоне метро. Самокаты - для слабаков.
когда на скорости по какой то причине отключается аккумулятор (например перегорает что то на плате) пилот моноколеса живенько так летит головой вперёд, а самокат просто останавливается так как равновесие держите вы а не электроника. Скоро сигвеи и моноколеса запретят в общественных местах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:53

  vitaliian написав:электросамокаты будут проезжать 50+ КМ на одном заряде, для них будут специальные полосы, парковки с зарядкой и места в вагоне метро. Я большой фанат персонального электротранспорта. Кроме сигвеев, это плод больной фантазии.

  airmax78 написав:Моноколеса (эволюция сегвеев) уже давно проезжают больше 50 км на одном заряде. И не нужно специальное место в вагоне метро. Самокаты - для слабаков.

Ботани піпіськами міряються :lol: Купіть собі гелікоптер :!:
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:53

Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.

Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.

Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?

Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:сначала мост с поскота на таирово

этого не будет
Одесса, Херсон, Лондон, Барселона, Майями уходят под воду из-за глобального потепления
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.

-А много ль квартира Вам ренты даёт?
-три сотни зелёных и платит народ!
-Квартиру свою не продам не кому,
Такая квартира нужна самому,
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58

vitaliian ,

один из признаков депрессии - ничего не хочется

Киевского бетона не хочется))
Разве что если прям НАДО.(Влад, что там капс значит в этом предложении?)
:lol: :lol: :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Киевского бетона не хочется))
Разве что если прям НАДО
тогда это уже зависимость - киевомания, нужно к специалисту.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:02

  Hotab написав:vitaliian ,

один из признаков депрессии - ничего не хочется

Киевского бетона не хочется))
Разве что если прям НАДО.(Влад, что там капс значит в этом предложении?)
:lol: :lol: :lol:


Вообще не хочу не то что киевского бетона, а ехать в Киев.
К родителям в регион еще можно, от Киева отрыжка.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:05

  Hotab написав:vitaliian ,

один из признаков депрессии - ничего не хочется

Киевского бетона не хочется))
Разве что если прям НАДО.(Влад, что там капс значит в этом предложении?)
:lol: :lol: :lol:


Респект! Люблю коли людина не ледача заявити свою позицію.
Я наприклад ледачий. Не реєструвався на форумах Херсона і Хацепетовки, і тим більше не заявляв на них свою позицію, що нерухомість цих прекрасних міст мене не цікавить:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Вообще не хочу не то что киевского бетона, а ехать в Киев.
чем же Киев так провинился?
vitaliian
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