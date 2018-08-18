Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)
Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період". Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен! От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)
Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період". Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен! От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі
тогда вообще логики нет, если клюнул петух и платить тупо нечем зачем жечь депозит? Надо скорее скидывать ипотеку на следующего хозяина. в 2009 много кто так делал, даже выплатив половину скидывали за остаток по кредиту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:Чабаны-парадиз рулит. Оренда оплачена в полном обьеме.
Вопрос к бывалым форумчанам. Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть. Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.
Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?
Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.
Чабаны - это, мягко говоря, не то место, где витают мечты желающих купить себе квартиру. Я бы прямо сейчас сказал соседу, что получил в наследство недвижимость за границей и в течение месяца уезжаю. Еще одного такого дурака можно и найти потом.
airmax78 написав:Моноколеса (эволюция сегвеев) уже давно проезжают больше 50 км на одном заряде. И не нужно специальное место в вагоне метро. Самокаты - для слабаков.
когда на скорости по какой то причине отключается аккумулятор (например перегорает что то на плате) пилот моноколеса живенько так летит головой вперёд, а самокат просто останавливается так как равновесие держите вы а не электроника. Скоро сигвеи и моноколеса запретят в общественных местах.
Личный электротранспорт это, может будет в будущем, но сейчас для него нет ни инфраструктуры, ни законодательной базы. Выпускать его на тротуары нельзя, разрешить двигаться по дороге нельзя. В данный момент это с точки зрения закона мопед. По тротуарам ездить нельзя по определению, по проезжей части - сначала зарегистрируйте, сертифицируйте. Ни одно моноколесо не пройдет сертификацию по тормозному пути, да и всем понятно, что на нем нельзя ездить рядом с машинами. Что имеет перспективы, это электровелосипед, но из-за наших депутатов это тоже пока мопед, хотя в Европе и России четко все прописано с ограничением по мощности и скорости. В наших климатических условиях для всего этого мелкого электротранспорта есть погодные ограничения, поэтому вряд ли получит широкое распространение.
Serg-ik написав:Представь: Зе пообещал и взял ты ипотеку 31/12/2019 под 10%. за январь и февраль заплатил, за март-скрипя зубами, потому что карантин. За апрель-достал заначку или занял у папы...а дальше что?
Изначально неверный подход. Подушка минимум на пару месяцев платежей должна быть обязательно. Расчет нагрузки должен быть такой, что даже при некотором падении доходов (например, на 25%) платеж все равно был подъемным.
Serg-ik написав:Представь: Зе пообещал и взял ты ипотеку 31/12/2019 под 10%. за январь и февраль заплатил, за март-скрипя зубами, потому что карантин. За апрель-достал заначку или занял у папы...а дальше что?
#янелох Якщо взяв би іпотеку(чи буду ще брати), то ОБОВ'ЯЗКОВО залишу собі на депо ПОДУШКУ БЕЗПЕКИ, якою можна буде перекрити іпотечні платежі - 6, а краще 10-12 місяців!
Тож ще чекаю дешевої іпотеки і буду думати Бо карантин ЧІТКО показав, що іпотеку під 16-18% - я, мабуть, не потягну.
У меня кредит под 10% годовых. Гасить не напряжно - гасят арендаторы и еще остается, но... я сейчас не вижу 100% надежных способов прокрутить гривну с большей доходностью. Когда я его брал, было все понятно, депозиты давали по 15-17% грязными. Нужно было либо его закрывать в 18-19, либо продолжать держать и ванговать на доллар по 50.