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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4134413541364137>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:14

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

  vitaliian написав:депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)

Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період".
Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен!
От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:14

НВ тянет за уши ENSO, дав ему 3-е место в рейтинге застройщиков Киева.

Вопрос к знатокам - этот бронзовый призер сдал хоть один дом? :roll:

https://nv.ua/biz/consmarket/reyting-za ... 91069.html
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:18

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)

Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період".
Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен!
От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі :)

тогда вообще логики нет, если клюнул петух и платить тупо нечем зачем жечь депозит? Надо скорее скидывать ипотеку на следующего хозяина. в 2009 много кто так делал, даже выплатив половину скидывали за остаток по кредиту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:18

  Хомякоид написав:Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.

Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.

Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?

Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.

Чабаны - это, мягко говоря, не то место, где витают мечты желающих купить себе квартиру. Я бы прямо сейчас сказал соседу, что получил в наследство недвижимость за границей и в течение месяца уезжаю. :D Еще одного такого дурака можно и найти потом.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:19

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Моноколеса (эволюция сегвеев) уже давно проезжают больше 50 км на одном заряде. И не нужно специальное место в вагоне метро. Самокаты - для слабаков.
когда на скорости по какой то причине отключается аккумулятор (например перегорает что то на плате) пилот моноколеса живенько так летит головой вперёд, а самокат просто останавливается так как равновесие держите вы а не электроника. Скоро сигвеи и моноколеса запретят в общественных местах.

Личный электротранспорт это, может будет в будущем, но сейчас для него нет ни инфраструктуры, ни законодательной базы. Выпускать его на тротуары нельзя, разрешить двигаться по дороге нельзя.
В данный момент это с точки зрения закона мопед. По тротуарам ездить нельзя по определению, по проезжей части - сначала зарегистрируйте, сертифицируйте. Ни одно моноколесо не пройдет сертификацию по тормозному пути, да и всем понятно, что на нем нельзя ездить рядом с машинами.
Что имеет перспективы, это электровелосипед, но из-за наших депутатов это тоже пока мопед, хотя в Европе и России четко все прописано с ограничением по мощности и скорости.
В наших климатических условиях для всего этого мелкого электротранспорта есть погодные ограничения, поэтому вряд ли получит широкое распространение.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Представь: Зе пообещал и взял ты ипотеку 31/12/2019 под 10%.
за январь и февраль заплатил, за март-скрипя зубами, потому что карантин. За апрель-достал заначку или занял у папы...а дальше что?

Изначально неверный подход. Подушка минимум на пару месяцев платежей должна быть обязательно. Расчет нагрузки должен быть такой, что даже при некотором падении доходов (например, на 25%) платеж все равно был подъемным.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В наших климатических условиях для всего этого мелкого электротранспорта есть погодные ограничения, поэтому вряд ли получит широкое распространение
велик продал, в лифт не влазит и держать его кроме балкона негде.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:25

  Долярчик написав:
  Serg-ik написав:Представь: Зе пообещал и взял ты ипотеку 31/12/2019 под 10%.
за январь и февраль заплатил, за март-скрипя зубами, потому что карантин. За апрель-достал заначку или занял у папы...а дальше что?

#янелох :)
Якщо взяв би іпотеку(чи буду ще брати), то ОБОВ'ЯЗКОВО залишу собі на депо ПОДУШКУ БЕЗПЕКИ, якою можна буде перекрити іпотечні платежі - 6, а краще 10-12 місяців!

Тож ще чекаю дешевої іпотеки і буду думати :)
Бо карантин ЧІТКО показав, що іпотеку під 16-18% - я, мабуть, не потягну.

У меня кредит под 10% годовых. Гасить не напряжно - гасят арендаторы и еще остается, но... я сейчас не вижу 100% надежных способов прокрутить гривну с большей доходностью.
Когда я его брал, было все понятно, депозиты давали по 15-17% грязными. Нужно было либо его закрывать в 18-19, либо продолжать держать и ванговать на доллар по 50.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:28

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:В наших климатических условиях для всего этого мелкого электротранспорта есть погодные ограничения, поэтому вряд ли получит широкое распространение
велик продал, в лифт не влазит и держать его кроме балкона негде.

Электровел не должен быть большим. Есть складные модели. Жить нужно в доме, где есть грузовой лифт или есть рядом гараж (или кладовочка в подземном паркинге).
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:31

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:В наших климатических условиях для всего этого мелкого электротранспорта есть погодные ограничения, поэтому вряд ли получит широкое распространение
велик продал, в лифт не влазит и держать его кроме балкона негде.

Электровел не должен быть большим. Есть складные модели. Жить нужно в доме, где есть грузовой лифт или есть рядом гараж (или кладовочка в подземном паркинге).

Только тыряют их со сверхзвуковой скоростью
Faceless
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