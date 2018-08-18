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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4134413541364137

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:33

  vitaliian написав:дешевле будет ездить на такси

Именно, возить ж*** пару раз в день на своём личном авто по карману бьёт куда больнее чем такси.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Только тыряют их со сверхзвуковой скоростью
опять же ни возле почты ни возле банка его не оставишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:41

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)

Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період".
Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен!
От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі :)


для того щоб мати 10К/міс по депозиту (18%) потрібно розмістити - лимон гривні!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:43

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Вообще не хочу не то что киевского бетона, а ехать в Киев.
чем же Киев так провинился?


Вы в Киеве проживали ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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  #<1 ... 4134413541364137
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