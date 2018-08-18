|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:33
vitaliian написав:
дешевле будет ездить на такси
Именно, возить ж*** пару раз в день на своём личном авто по карману бьёт куда больнее чем такси.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:34
Faceless написав:
Только тыряют их со сверхзвуковой скоростью
опять же ни возле почты ни возле банка его не оставишь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 01 чер, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3531
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:41
Долярчик написав: vitaliian написав:
депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)
Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період".
Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен!
От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі
для того щоб мати 10К/міс по депозиту (18%) потрібно розмістити - лимон гривні!
-
Petro2004
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 28.01.13
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:43
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Вообще не хочу не то что киевского бетона, а ехать в Киев.
чем же Киев так провинился?
Вы в Киеве проживали ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 808
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1165 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18451
|3020085
|
|
|466
|197441
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13513
|
|