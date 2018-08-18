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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413641374138413941404141>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 73
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
12%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
30%
22
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:53

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Вы в Киеве проживали ?
10 лет в киеве,


Я 8 прожил. Мне кажеться было только нормально в кризис 2009 - 2010 годов.
Потом только плевался.
Долго рассказывать. В основном транспорт и контингент кругом. Агресивные вильнолюди.
Съехал - перекрестился. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:56

Хомякоид ,

Агресивные вильнолюди

Бгггг . В точку!!!
Возомнившие,что их успешность (зачастую надуманная) наделяет их особыми правами)). :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:56

І будь тут мудрим!©®™

  Vlad442 написав:У меня кредит под 10% годовых. Гасить не напряжно - гасят арендаторы и еще остается, но... я сейчас не вижу 100% надежных способов прокрутить гривну с большей доходностью.
Когда я его брал, было все понятно, депозиты давали по 15-17% грязными. Нужно было либо его закрывать в 18-19, либо продолжать держать и ванговать на доллар по 50.

Щось не можу вловити - то по-Вашому іпотека - це вигідно, чи ні?(під 10%)
Якщо ні, то вже нічого не вигідно:
- депоставки по гривні впали і ще впадуть
- по долару - взагалі, смішні %
- під матрасом доляри - теж не варіант
- решта фін-інструменти мають ДУЖЕ високий рівень ризику!

То що, без варіантів?
Чи, все ж таки, іпотека? ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:57

  Хомякоид написав: Ну не знаю, на вкус и цвет как говориться.
Я в Киеве жил на левом берегу и на Виноградаре.
В Чабанах понравилось больше всего.


Все залежить від складу сім"ї та типу роботи /навчання усіх .
В Чабанах в будинку жити треба - якщо є можливість ...
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:58

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:тогда вообще логики нет, если клюнул петух и платить тупо нечем зачем жечь депозит? Надо скорее скидывать ипотеку на следующего хозяина. в 2009 много кто так делал, даже выплатив половину скидывали за остаток по кредиту.

І фіксувати лося?
Тож хто в сам пік карантину візьме іпотечну квартиру? Хіба за пів ціни :)
Тим більше, що вона ще буде недобудована, так як планую влізати лише в котлован/напів-збудоване! :)

Ми не шукаємо легких шляхів! ©®™ :D
а в залог по кредиту что оформите? Недострой врядли возьмут
  Долярчик написав:депоставки по гривні впали і ще впадуть
полгода-год и они снова вырастут.
  Долярчик написав:Якщо ні, то вже нічого не вигідно:

в кризис заработать удается мало кому, а вот купить что то дешево можно, дисконт от цены и есть ваша выгода.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Изначально неверный подход. Подушка минимум на пару месяцев платежей должна быть обязательно. Расчет нагрузки должен быть такой, что даже при некотором падении доходов (например, на 25%) платеж все равно был подъемным.

Вы не поняли? Конечно поняли. Только дурака валяете.
Доходов-0, 100% падение. Подушка-на покушать, а не на погашение кредита. Все кто занимался перевозками пассажиров, услугами общепита, сдачей в аренду под непродовольственные товары и т.п. получат 0 дохода. не у 100% людей будет подушка на погашение кредита
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:01

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Вы в Киеве проживали ?
10 лет в киеве,


Я 8 прожил. Мне кажеться было только нормально в кризис 2009 - 2010 годов.
Потом только плевался.
Долго рассказывать. В основном транспорт и контингент кругом. Агресивные вильнолюди.
Съехал - перекрестился. :D

Тут блогер Янина Соколова поздравила киевлян с днём города.

Я думаю киевлянам откликнется.


Спочатку ти гонорово мене не приймав, виштовхуючи на перон вокзалу до потягу Київ-Запоріжжя.

Потім я побачила весь твій бруд.
З вікна гуртожитку на Татарці ти був схожий на меланхолійного наркомана, якому все одно. Ти їв мівіну, пив маккофі зранку, портвейн ввечері і викидав сміття повз урну.

Потім я плакала, бо ти бив мене по пиці, коли нічого не виходило. Оточував людьми, які весь час вказували на двері, зйомними квартирами із запахом тютюну від минулих постояльцев, занедбаними під’їздами і п‘яними безхатьками Подолу.

Потім тобі щось сказали з неба( щось типу: ну годі вже над малою знущатися, ну глянь які в неї очі, не будь скотиною) і ти почав мене винагороджувати.
По крихтах навчаючи бути сильною і ніколи не здаватися.

Згодом ти показав мені всі свої контрасти, щоб влюбити. Ти примушував мене стояти у черзі, щоб з’їсти ту диявольську явно наколоту чимось для залежності перепічку на Театральній, налагодив стосунки з пам’ятниками Курбасу і Шевченкові, бо завжди лишав вільними лавки біля них. Твоє метро пахне і досі краще всіх метро світу. Я нюхала різні, правда. Ти - особливий.
Я побачила тебе і романтичним, і сцілюючим, і навіженим, і кривавим, і затишним...

Потім мої діти народилися у тобі.
І я тобі підморгнула, коли у свідоцтві тьотя на Арсенальній поставила твоє ім‘я в графі місце народження.

Минулого року я знову плакала, як тоді.

Я сиділа в гримерці Жовтневого палацу, після трьох годин шоу, яке зібрав Великий вечір з Яніною Соколовою повний зал і врешті зрозуміла, що в цей момент ти показав мені, що прийняв.

Відтоді, я перестала себе відчувати понаіхавшою і понаастававшеюся. Я відчула себе твоєю. Ніби так було завжди.

Ми з тобою 15 років.
Я об’їздила пів світу.
Але лишилося незмінним за всі ці роки тільки одне:
де б я не була, я завжди хочу повернутися до тебе. І ніколи тебе нікому не віддам і не проміняю.

Я люблю тебе, Київ
З Днем народження, мій дорогий
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 чер, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:02

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:У меня кредит под 10% годовых. Гасить не напряжно - гасят арендаторы и еще остается, но... я сейчас не вижу 100% надежных способов прокрутить гривну с большей доходностью.
Когда я его брал, было все понятно, депозиты давали по 15-17% грязными. Нужно было либо его закрывать в 18-19, либо продолжать держать и ванговать на доллар по 50.

Щось не можу вловити - то по-Вашому іпотека - це вигідно, чи ні?(під 10%)
Якщо ні, то вже нічого не вигідно:
- депоставки по гривні впали і ще впадуть
- по долару - взагалі, смішні %
- під матрасом доляри - теж не варіант
- решта фін-інструменти мають ДУЖЕ високий рівень ризику!

То що, без варіантів?
Чи, все ж таки, іпотека? ;)


Ну уявіть , що ціна квартир повільно але постійно повзе донизу - нехай навіть на 5 % за рік . А іпотека вже оформлена . І забудовник щось почав хандрити ...
А так - 10 % іпотека - якщо вчасно здеється будинок - це дуже навіть непогано ...
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:НВ тянет за уши ENSO,

Хорошо, что статья платная-не все будут читать про нового призёра
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Тут блогер Янина Соколова поздравила киевлян с днём города.
Спочатку ти гонорово мене не приймав, виштовхуючи ...

Потім я плакала, бо ти бив мене по пиці, коли нічого не виходило. Оточував людьми, які весь час вказували на двері, зйомними квартирами із запахом тютюну від минулих постояльцев, занедбаними під’їздами і п‘яними безхатьками Подолу.

Потім тобі щось сказали з неба( щось типу: ну годі вже над малою знущатися, ну глянь які в неї очі, не будь скотиною) і ти почав мене винагороджувати.

Это Петя П. сверху позвонил и сказал:давайте эту девоньку примем на 5-й канал... А она Киев благодарит, неблагодарная
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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