Додано: Пон 01 чер, 2020 17:01

Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав: Вы в Киеве проживали ? Вы в Киеве проживали ? 10 лет в киеве, 10 лет в киеве,



Я 8 прожил. Мне кажеться было только нормально в кризис 2009 - 2010 годов.

Потом только плевался.

Долго рассказывать. В основном транспорт и контингент кругом. Агресивные вильнолюди.

Съехал - перекрестился. Я 8 прожил. Мне кажеться было только нормально в кризис 2009 - 2010 годов.Потом только плевался.Долго рассказывать. В основном транспорт и контингент кругом. Агресивные вильнолюди.Съехал - перекрестился.

Тут блогер Янина Соколова поздравила киевлян с днём города.Я думаю киевлянам откликнется.Спочатку ти гонорово мене не приймав, виштовхуючи на перон вокзалу до потягу Київ-Запоріжжя.Потім я побачила весь твій бруд.З вікна гуртожитку на Татарці ти був схожий на меланхолійного наркомана, якому все одно. Ти їв мівіну, пив маккофі зранку, портвейн ввечері і викидав сміття повз урну.Потім я плакала, бо ти бив мене по пиці, коли нічого не виходило. Оточував людьми, які весь час вказували на двері, зйомними квартирами із запахом тютюну від минулих постояльцев, занедбаними під’їздами і п‘яними безхатьками Подолу.Потім тобі щось сказали з неба( щось типу: ну годі вже над малою знущатися, ну глянь які в неї очі, не будь скотиною) і ти почав мене винагороджувати.По крихтах навчаючи бути сильною і ніколи не здаватися.Згодом ти показав мені всі свої контрасти, щоб влюбити. Ти примушував мене стояти у черзі, щоб з’їсти ту диявольську явно наколоту чимось для залежності перепічку на Театральній, налагодив стосунки з пам’ятниками Курбасу і Шевченкові, бо завжди лишав вільними лавки біля них. Твоє метро пахне і досі краще всіх метро світу. Я нюхала різні, правда. Ти - особливий.Я побачила тебе і романтичним, і сцілюючим, і навіженим, і кривавим, і затишним...Потім мої діти народилися у тобі.І я тобі підморгнула, коли у свідоцтві тьотя на Арсенальній поставила твоє ім‘я в графі місце народження.Минулого року я знову плакала, як тоді.Я сиділа в гримерці Жовтневого палацу, після трьох годин шоу, яке зібрав Великий вечір з Яніною Соколовою повний зал і врешті зрозуміла, що в цей момент ти показав мені, що прийняв.Відтоді, я перестала себе відчувати понаіхавшою і понаастававшеюся. Я відчула себе твоєю. Ніби так було завжди.Ми з тобою 15 років.Я об’їздила пів світу.Але лишилося незмінним за всі ці роки тільки одне:де б я не була, я завжди хочу повернутися до тебе. І ніколи тебе нікому не віддам і не проміняю.Я люблю тебе, КиївЗ Днем народження, мій дорогий