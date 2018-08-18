Я 8 прожил. Мне кажеться было только нормально в кризис 2009 - 2010 годов.
Потом только плевался.
Долго рассказывать. В основном транспорт и контингент кругом. Агресивные вильнолюди.
Съехал - перекрестился.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:53
Я 8 прожил. Мне кажеться было только нормально в кризис 2009 - 2010 годов.
Потом только плевался.
Долго рассказывать. В основном транспорт и контингент кругом. Агресивные вильнолюди.
Съехал - перекрестился.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:56
Хомякоид ,
Бгггг . В точку!!!
Возомнившие,что их успешность (зачастую надуманная) наделяет их особыми правами)).
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:56
І будь тут мудрим!©®™
Щось не можу вловити - то по-Вашому іпотека - це вигідно, чи ні?(під 10%)
Якщо ні, то вже нічого не вигідно:
- депоставки по гривні впали і ще впадуть
- по долару - взагалі, смішні %
- під матрасом доляри - теж не варіант
- решта фін-інструменти мають ДУЖЕ високий рівень ризику!
То що, без варіантів?
Чи, все ж таки, іпотека?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:57
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:58
а в залог по кредиту что оформите? Недострой врядли возьмут
полгода-год и они снова вырастут.
в кризис заработать удается мало кому, а вот купить что то дешево можно, дисконт от цены и есть ваша выгода.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы не поняли? Конечно поняли. Только дурака валяете.
Доходов-0, 100% падение. Подушка-на покушать, а не на погашение кредита. Все кто занимался перевозками пассажиров, услугами общепита, сдачей в аренду под непродовольственные товары и т.п. получат 0 дохода. не у 100% людей будет подушка на погашение кредита
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:01
Тут блогер Янина Соколова поздравила киевлян с днём города.
Я думаю киевлянам откликнется.
Спочатку ти гонорово мене не приймав, виштовхуючи на перон вокзалу до потягу Київ-Запоріжжя.
Потім я побачила весь твій бруд.
З вікна гуртожитку на Татарці ти був схожий на меланхолійного наркомана, якому все одно. Ти їв мівіну, пив маккофі зранку, портвейн ввечері і викидав сміття повз урну.
Потім я плакала, бо ти бив мене по пиці, коли нічого не виходило. Оточував людьми, які весь час вказували на двері, зйомними квартирами із запахом тютюну від минулих постояльцев, занедбаними під’їздами і п‘яними безхатьками Подолу.
Потім тобі щось сказали з неба( щось типу: ну годі вже над малою знущатися, ну глянь які в неї очі, не будь скотиною) і ти почав мене винагороджувати.
По крихтах навчаючи бути сильною і ніколи не здаватися.
Згодом ти показав мені всі свої контрасти, щоб влюбити. Ти примушував мене стояти у черзі, щоб з’їсти ту диявольську явно наколоту чимось для залежності перепічку на Театральній, налагодив стосунки з пам’ятниками Курбасу і Шевченкові, бо завжди лишав вільними лавки біля них. Твоє метро пахне і досі краще всіх метро світу. Я нюхала різні, правда. Ти - особливий.
Я побачила тебе і романтичним, і сцілюючим, і навіженим, і кривавим, і затишним...
Потім мої діти народилися у тобі.
І я тобі підморгнула, коли у свідоцтві тьотя на Арсенальній поставила твоє ім‘я в графі місце народження.
Минулого року я знову плакала, як тоді.
Я сиділа в гримерці Жовтневого палацу, після трьох годин шоу, яке зібрав Великий вечір з Яніною Соколовою повний зал і врешті зрозуміла, що в цей момент ти показав мені, що прийняв.
Відтоді, я перестала себе відчувати понаіхавшою і понаастававшеюся. Я відчула себе твоєю. Ніби так було завжди.
Ми з тобою 15 років.
Я об’їздила пів світу.
Але лишилося незмінним за всі ці роки тільки одне:
де б я не була, я завжди хочу повернутися до тебе. І ніколи тебе нікому не віддам і не проміняю.
Я люблю тебе, Київ
З Днем народження, мій дорогий
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 чер, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:02
Ну уявіть , що ціна квартир повільно але постійно повзе донизу - нехай навіть на 5 % за рік . А іпотека вже оформлена . І забудовник щось почав хандрити ...
А так - 10 % іпотека - якщо вчасно здеється будинок - це дуже навіть непогано ...
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошо, что статья платная-не все будут читать про нового призёра
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это Петя П. сверху позвонил и сказал:давайте эту девоньку примем на 5-й канал... А она Киев благодарит, неблагодарная
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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