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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:12
Hotab написав:
Возомнившие,что их успешность (зачастую надуманная) наделяет их особыми правами)).
я думаю а 2009 и позже пришелся пик понаехав, а киев не резиновый, хорошую работу сложно найти, каждый трясётся чтоб его не сократили, агрессивность зашкаливает почти везде, я от этого тоже в шоке.
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vitaliian
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:16
airmax78 написав: foxluck написав: airmax78 написав:
Одно верно: чтобы пользоваться электромобилем нужно иметь электрифицированное паркоместо или гараж. И тогда вы вообще забудете о том, что такое "тратить время на заправку".
Для применения розетки - я бы пока искал plug-in hybrid. Но для себя посчитал, что в Украине пока нет смысла с моими пробегами 20 тыс/год даже на гибрид. И в 2019 когда покупал авто - то взял обычный бензиновый двигатель.
Я жду правильную цену. Как только что-то дальнобойное в С-классе опускается до 25К - можно брать. Кона - уже 35К за новую. М3 - пока 40. Но, уверен на 100%, через 2-3 года - М3 Long Range будет стоить 30-35 новая, а подержанную можно будет и за 20 купить. Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).
Вот Вы всё правильно говорите и мыслите в правильном направлении ... И электромобили заменят бензиновые и паркоместо с зарядкой будет в приоритете ... У Вас единственная проблема - определить точку входа. Сейчас, когда у всех начнутся проблемы, точно никто не будет думать о электрификации паркоместа. Думаю, что через год, Вы бы поставили розетку на 20-40% дешевле, тем более, что сейчас ей никто не пользуется и ближайший год пользоваться вероятно не будет.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:19
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Вы в Киеве проживали ?
10 лет в киеве,
Я 8 прожил. Мне кажеться было только нормально в кризис 2009 - 2010 годов.
Потом только плевался.
Долго рассказывать. В основном транспорт и контингент кругом. Агресивные вильнолюди.
Съехал - перекрестился.
Подобное притягивает подобное
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:20
vitaliian написав: Долярчик написав:
депоставки по гривні впали і ще впадуть
полгода-год и они снова вырастут.
Зафиксируем прогноз
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:26
Serg-ik написав: Faceless написав:
Изначально неверный подход. Подушка минимум на пару месяцев платежей должна быть обязательно. Расчет нагрузки должен быть такой, что даже при некотором падении доходов (например, на 25%) платеж все равно был подъемным.
Вы не поняли? Конечно поняли. Только дурака валяете.
Доходов-0, 100% падение. Подушка-на покушать, а не на погашение кредита. Все кто занимался перевозками пассажиров, услугами общепита, сдачей в аренду под непродовольственные товары и т.п. получат 0 дохода. не у 100% людей будет подушка на погашение кредита
Далеко не все, даже из перечисленных, в карантин ушли на 0 дохода.
Подушка должна быть отдельно под погашение кредита. И ее как раз должно было хватить на жёсткую фазу карантина. Необходимость сформировать таковую - одно из первейших правил при оформлении крупных займов.
Кроме того, многие банки были готовы пойти навстречу в карантин и реструктуризовать платежи на время карантина.
Так что вы сами дурака не валяйте, это простейшие и очевидные правила
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:30
Petro2004 написав: Долярчик написав: vitaliian написав:
депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)
Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період".
Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а
на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен!
От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі
для того щоб мати 10К/міс по депозиту (18%) потрібно розмістити - лимон гривні!
Знімав НЕ % а кожен місяць ТІЛО депо!
Тобото - 100К розкиданих по 10К на кожен місяць, крім, наприклад, січня і лютого.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:31
Hotab написав:
Это пыльный киевский воздух мешает увидеть мою дату регистрации?))
Не говоря уже о том,что вам шора помешала увидеть, что финанс.юа это не форум недвижимости.
Подивився. Точно. гілка називається "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Херсоні з Хацапетовкою?"
Офіційно заявляю. Навіть не знаю де Хацапетовка. В Херсоні не хочу купувати нерухомість. Від слова зовсім. Навіть не можу придумати чому мені там НАДО купити квартиру.
Навіть не кажіть!
Скажіть смішно? Чомусь кожна "ліміта" на цій гілці вважає, що її вмовляють придбати житло в Кийові. Якесь диво дивне
Зи. Шо пильне повітря навіть з Херсону видно? То мабудь Чабани. В центрі всьо ок.
Хотаб, Ви не перший хто заперечував, а сам тихенько на всі каклети:-)
Всім процвітання!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:31
Richi написав: airmax78 написав: foxluck написав:
Для применения розетки - я бы пока искал plug-in hybrid. Но для себя посчитал, что в Украине пока нет смысла с моими пробегами 20 тыс/год даже на гибрид. И в 2019 когда покупал авто - то взял обычный бензиновый двигатель.
Я жду правильную цену. Как только что-то дальнобойное в С-классе опускается до 25К - можно брать. Кона - уже 35К за новую. М3 - пока 40. Но, уверен на 100%, через 2-3 года - М3 Long Range будет стоить 30-35 новая, а подержанную можно будет и за 20 купить. Просто тогда вы уже так просто свое машиноместо в Тетрисе не электрифицируете (это уже сейчас не такой простой и совсем недешовый вопрос).
Вот Вы всё правильно говорите и мыслите в правильном направлении ... И электромобили заменят бензиновые и паркоместо с зарядкой будет в приоритете ... У Вас единственная проблема - определить точку входа. Сейчас, когда у всех начнутся проблемы, точно никто не будет думать о электрификации паркоместа. Думаю, что через год, Вы бы поставили розетку на 20-40% дешевле, тем более, что сейчас ей никто не пользуется и ближайший год пользоваться вероятно не будет.
Ну конечно. Заведенная мощность в любом паркинге ресурс сильно ограниченный. И вне зависимости от того кризис на дворе или все хорошо - больше он не станет. Именно сейчас, когда "никому не надо" и нужно это делать. И если, например, в 2018м я перераспределил мощность бесплатно, то уже в 2019м - платил по 3000 грн. за каждый кВт (официально). Когда резко понадобится всем - монополист легко поднимет планку до 10000 грн. И будут платить как миленькие. Но самое узкое место в этом вопросе - это имеющаяся мощность. Увеличить ее - это либо вообще анриал, либо дорого настолько, что лишает смысла все это меропрятие.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 01 чер, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:35
airmax78 написав:
Для многих знакомство с электромобилями начинается и заканчивается на Ниссане Лиф. Отсюда и все ошибочные выводы. Одно верно: чтобы пользоваться электромобилем нужно иметь электрифицированное паркоместо или гараж. И тогда вы вообще забудете о том, что такое "тратить время на заправку".
Ну и это, конечно, не должен быть Ниссан Лиф.
Конговец писал, что у него были электрокары и не один.
Профита не получилось и они были проданы.
Врядли это были Ниссаны.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:37
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Для многих знакомство с электромобилями начинается и заканчивается на Ниссане Лиф. Отсюда и все ошибочные выводы. Одно верно: чтобы пользоваться электромобилем нужно иметь электрифицированное паркоместо или гараж. И тогда вы вообще забудете о том, что такое "тратить время на заправку".
Ну и это, конечно, не должен быть Ниссан Лиф.
Конговец писал, что у него были электрокары и не один.
Профита не получилось и они были проданы.
Врядли это были Ниссаны.
Конговцу не понравилось "сырость" Теслы (не думаю что он к экономии стремился). С тех пор немного времени прошло и Тесла все это время не теряла зря. Но свет клином на Тесле не сошелся. Спросите у конговца на чем он ездит сейчас и какой маркой бензина это заправляет.
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