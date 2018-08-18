zРадио написав:

rjkz написав: Угу, Диснейленды стояли пустые 3 месяца -ничего? И еще будут стять.

Угу, Диснейленды стояли пустые 3 месяца -ничего? И еще будут стять.

rjkz написав: Шмотки - народ 3 месяца никуда не выходит - нафига шмотки? Онлайн покупается все что угодно, но не шмотки. Жрачка, лаптапы, принтеры.

Шмотки - народ 3 месяца никуда не выходит - нафига шмотки? Онлайн покупается все что угодно, но не шмотки. Жрачка, лаптапы, принтеры.

Так это именно то, о чем я говорю - Диснейленды уже открывают. Требование - маски и температурный скрининг. И что, просто так открылись, и без последствий, как говорит? Мол, карантин закончен, все пришло на круги своя. Ан нет...То же самое - смотрите по аналитике Apple. Пост-карантинная активность населения в плане пребывания за пределами родной площади практически восстановилась до до-карантинного уровня. А деловая активность - нет, и еще долго не восстановится...PS:, да, еще один пример, говорящий о системном кризисе