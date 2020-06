Додано: Пон 01 чер, 2020 17:41

vitaliian написав: Долярчик написав: Ні, всі кинулись з міста Лева у Київ, так як в Києві дешевше!

очень много нелегальных строек, там квартиры по 20куе/40м2 состояние от строителей.

УКО прислало у вайбер 14куе 1к на біля електричок Борщазі УКО прислало у вайбер 14куе 1к на біля електричок Борщазі

