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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:40
Serg-ik написав: Faceless написав:
Изначально неверный подход. Подушка минимум на пару месяцев платежей должна быть обязательно. Расчет нагрузки должен быть такой, что даже при некотором падении доходов (например, на 25%) платеж все равно был подъемным.
Вы не поняли? Конечно поняли. Только дурака валяете.
Доходов-0, 100% падение. Подушка-на покушать, а не на погашение кредита.
Все кто занимался перевозками пассажиров, услугами общепита, сдачей в аренду под непродовольственные товары и т.п. получат 0 дохода. не у 100% людей будет подушка на погашение кредита
Ну це ЗОВСІМ НЕ ПРО ДОЛЯРЧИКА!!!
Може і в більшості людей не буде подушки безпеки - але ж Долярчик - ще той стратег!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 01 чер, 2020 17:43, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:41
vitaliian написав: Долярчик написав:
Ні, всі кинулись з міста Лева у Київ, так як в Києві дешевше!
Чи теж у вас там луплять цінники?
очень много нелегальных строек, там квартиры по 20куе/40м2 состояние от строителей.
УКО прислало у вайбер 14куе 1к на біля електричок Борщазі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:44
flyman написав:
УКО прислало у вайбер 14куе 1к на біля електричок Борщазі
сколько метров?
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vitaliian
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:44
Первый
,
Точно. гілка називається "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье
Вам никто не сказал, что гилка не требует специальной регистрации? И даже не надо показывать для этого котлету, или договор к/п на киевский бетон.
Чомусь кожна "ліміта" на цій гілці вважає, що її вмовляють придбати житло в Кийові. Якесь диво дивне
Протирайте глаза, таки песок на пенсне.
Влад 442 утверждал, что я хочу купить, но не признаюсь себе. Мой ответ был на его это заявление.
Хотаб, Ви не перший хто заперечував, а сам тихенько на всі каклети:-)
Вам , как Первому, сообщу первому, что на все котлеты плюс кредит на полжизни. Утаивать не буду.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 01 чер, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:46
airmax78 написав: zРадио написав: rjkz написав:
Угу, Диснейленды стояли пустые 3 месяца -ничего? И еще будут стять.
Так это именно то, о чем я говорю - Диснейленды уже открывают. Требование - маски и температурный скрининг. И что, просто так открылись, и без последствий, как говорит Vlad
? Мол, карантин закончен, все пришло на круги своя. Ан нет...
rjkz написав:
Шмотки - народ 3 месяца никуда не выходит - нафига шмотки? Онлайн покупается все что угодно, но не шмотки. Жрачка, лаптапы, принтеры.
То же самое - смотрите по аналитике Apple. Пост-карантинная активность населения в плане пребывания за пределами родной площади практически восстановилась до до-карантинного уровня. А деловая активность - нет, и еще долго не восстановится...
PS: flyman
, да, еще один пример, говорящий о системном кризисе
Ну через 3-4-6 мес. все восстановится. Зачем все это время платить зп армии продавцов, уборщиц и т.п.? В Штатах, где человека увольняют простым уведомлнием, это первое что делает любой работодатель чтобы снизить свои издержки. Потом также легко всех наберет обратно. Тех, кого трудно найти на рынке - тех не увольняют.
И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?
історично складається так, що у нас відновлення іде 3 роки, на 4й ріст (космонавти аж з трусів вискакують від рОкетних оргазмів), а потім движ на нове дно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:47
Долярчик написав:
Може і в більшості людей не буде подушки безпеки - але ж Долярчик - ще той стратег!
вы главное не пропадайте с форума)
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:49
vitaliian написав: airmax78 написав:
И какой вывод? Бежать сливать недвигу?
кто сидит в недвижимости для аренды смысла сливать точно нет, а кто на перепродажу есть риски слить папизже сильно дешевле
Yuri_T написав:
имеет ли смысл покупать.
осенью вернутся скворцы на рынок аренды тогда надо смотреть на цены и считать roi . 10% годовых в гривне для кржн - норм.
10% ROI в грн, від ціни якого року в грн?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:51
Долярчик написав:
Щось не можу вловити - то по-Вашому іпотека - це вигідно, чи ні?(під 10%)
Якщо ні, то вже нічого не вигідно:
- депоставки по гривні впали і ще впадуть
- по долару - взагалі, смішні %
- під матрасом доляри - теж не варіант
- решта фін-інструменти мають ДУЖЕ високий рівень ризику!
То що, без варіантів?
Чи, все ж таки, іпотека?
Ипотека это расход, а не доход.
Взяли вы деньги в долг под 10% годовых, получили 20, заработали.
Взяли под 10%, заработали 8%, в убытке.
Мне почудилось, или Доллярчик начал писать без назойливых троеточий? Что форум делает с человеком, какой рост. Или это владение недвижимостью способствует остепенению?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:54
Hotab написав:Первый
,
Точно. гілка називається "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье
Вам никто не сказал, что гилка не требует специальной регистрации? И даже не надо показывать для этого котлету, или договор к/п на киевский бетон.
Чомусь кожна "ліміта" на цій гілці вважає, що її вмовляють придбати житло в Кийові. Якесь диво дивне
Протирайте глаза, таки песок на пенсне.
Влад 442 утверждал, что я хочу купить, но не признаюсь себе. Мой ответ был на его это заявление.
Хотаб, Ви не перший хто заперечував, а сам тихенько на всі каклети:-)
Вам , как Первому, сообщу первому, что на все котлеты плюс кредит на полжизни. Утаивать не буду.
реально смішно. Захар, Юра, Людина муха, Сомік... Скоро на екранах Хотаб
Всім процвітання!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:55
flyman написав:
10% ROI в грн, від ціни якого року в грн?
10% от момента входа, включаяя все расходы на обслуживание квартиры, кредиты, оформление, ремонт и мебель. в экселе в одной строке все расходы на квартиру включая комуналку (если её платите вы), в другой строке все доходы с квартиры, сбоку формула считающая сколько вы заработали за весь период, Считать по каждому году отдельно смысла не вижу, 10% годовых означает полный период окупаемости 100 месяцев.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 01 чер, 2020 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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