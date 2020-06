Додано: Пон 01 чер, 2020 17:56

Frant написав: Рокета падає на голови рокетчиків:



"За время пандемии спрос на новое жилье в Украине катастрофически рухнул. По данным застройщиков, за два месяца карантина наибольшее снижение продаж, например в Киеве, наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля.



Несмотря на то, что цена на квартиры в эконом-сегменте является самой низкой на рынке – в среднем на 20-25% меньше, чем, например, на жилье новых форматов, реальный покупатель стал намного требовательнее к гарантиям надежности собственных инвестиций, качества будущего объекта, а также комфортного проживания в жилом комплексе.



Как отметил нам руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров, помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.



Строители отмечают, что в более 70% всех возводящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы."



https://news.finance.ua/ru/news/-/47156 ... 0-eksperty



ТОП-10 объектов проблемной недвижимости Киева:

Фраза "нема хліба - кушайте пірожене"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/