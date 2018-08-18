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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4138413941404141

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 73
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
12%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
30%
22
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:56

  Frant написав:Рокета падає на голови рокетчиків:

"За время пандемии спрос на новое жилье в Украине катастрофически рухнул. По данным застройщиков, за два месяца карантина наибольшее снижение продаж, например в Киеве, наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля.

Несмотря на то, что цена на квартиры в эконом-сегменте является самой низкой на рынке – в среднем на 20-25% меньше, чем, например, на жилье новых форматов, реальный покупатель стал намного требовательнее к гарантиям надежности собственных инвестиций, качества будущего объекта, а также комфортного проживания в жилом комплексе.

Как отметил нам руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров, помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.

Строители отмечают, что в более 70% всех возводящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы."

https://news.finance.ua/ru/news/-/47156 ... 0-eksperty

ТОП-10 объектов проблемной недвижимости Киева:
https://delo.ua/opinions/top-10-obektov ... va-351763/

Фраза "нема хліба - кушайте пірожене"
щодо КРЖН звучить "нема грошей на економ - купуйте Тетріси"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Подушка должна быть отдельно под погашение кредита. И ее как раз должно было хватить на жёсткую фазу карантина. Необходимость сформировать таковую - одно из первейших правил при оформлении крупных займов.

Ага. Доказано 2009-м годом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:01

  Первый написав:реально смішно. Захар, Юра, Людина муха, Сомік... Скоро на екранах Хотаб :mrgreen:

Я вам нехуже наваяю список невменяшек, первых прохожих в шлеме. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:02

  Hotab написав:
  Первый написав:реально смішно. Захар, Юра, Людина муха, Сомік... Скоро на екранах Хотаб :mrgreen:

Я вам нехуже наваяю список невменяшек, первых прохожих в шлеме. :lol:


Я невменяшка?

Чим Я Вас образив?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:04

  Hotab написав:Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" :) А не будет падения, значит не будем покупать.

Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..

Наразі цікавий кейс:
сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.

Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі.
Думайте.

п.с.
продублюю в темах акурта.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:04

  Первый написав:
  Hotab написав:
  Первый написав:реально смішно. Захар, Юра, Людина муха, Сомік... Скоро на екранах Хотаб :mrgreen:

Я вам нехуже наваяю список невменяшек, первых прохожих в шлеме. :lol:


Я невменяшка?

Когда вы начинаете сортировать людей , примеряя их под свой манямирок , то несомненно. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:11

  Hotab написав:
  Первый написав:
Я невменяшка?

Когда вы начинаете сортировать людей , примеряя их под свой манямирок , то несомненно. :)


Вибачте що Вам не подобаються очевидні речі, тим більше ті, що жодним чином не відносяться до сегрегації. :oops:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Подушка должна быть отдельно под погашение кредита. И ее как раз должно было хватить на жёсткую фазу карантина. Необходимость сформировать таковую - одно из первейших правил при оформлении крупных займов.

Ага. Доказано 2009-м годом
Из чужих ошибок стоило бы извлекать выводы, вы же я так понимаю за танцы на граблях?
Faceless
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  #<1 ... 4138413941404141
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