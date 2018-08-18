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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:21
Хомякоид написав:
Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.
Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.
Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?
Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.
+20% від ринку за екслюзив
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:22
Vlad442 написав:
Мне почудилось, или Доллярчик начал писать без назойливых троеточий? Что форум делает с человеком, какой рост. Или это владение недвижимостью способствует остепенению?
Так, піднімаюсь все вище і вище!
Успішні люди - мають бути успішні у всьому!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:24
Долярчик написав: vitaliian написав:
депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)
Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період".
Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен!
От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі
звучить глупо, чому не збільшити перший внесок, чим зменшити щомісячні платежі..
резервний фонд: як завжди - теща
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:26
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Мне почудилось, или Доллярчик начал писать без назойливых троеточий? Что форум делает с человеком, какой рост. Или это владение недвижимостью способствует остепенению?
Так, піднімаюсь все вище і вище!
Успішні люди - мають бути успішні у всьому!
кнопка на клаве сломалась, теперь вообще без точек, вот в чем секрет успеха!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:49
vitaliian написав: flyman написав:
УКО прислало у вайбер 14куе 1к на біля електричок Борщазі
сколько метров?
24м2
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:50
vitaliian написав: Долярчик написав:
Може і в більшості людей не буде подушки безпеки - але ж Долярчик - ще той стратег!
вы главное не пропадайте с форума)
Самое главное следить за максимкой. Вот это индикаторище.
Я такого еще не встречал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:53
Первый написав:
Я невменяшка?
Чим Я Вас образив?
"смішно", це мабуть, про поскотовця...
але рилам зараз не до сміху.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:54
flyman написав: Хомякоид написав:
Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.
Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.
Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?
Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.
+20% від ринку за екслюзив
Флай ти цілком серйозно ? В тебе був такий реальний кейс ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:56
Хомякоид написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.
Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.
Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?
Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.
+20% від ринку за екслюзив
Флай ти цілком серйозно ? В тебе був такий реальний кейс ?
Ні, але якщо йому тре "сусідську квартиру", а не будь-яку, то ти "монополіст".
Чи може він думає, що ти драпанув на німці і віддаси за б-яку ціну яку він назве, аби не забивати вікна дошками.
Поцікався його мотивацією, якщо перше, то заряжай +25% до ринку щоб зторгуватися на 20%. А ще краще, хай він спочатку скаже свою ціну.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 чер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:00
flyman написав: Hotab написав:
Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим"
А не будет падения, значит не будем покупать.
Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..
Наразі цікавий кейс:
сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.Ось такі діла з
бізнесом та нерухомістю в Польщі
.
Думайте.
Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть.
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