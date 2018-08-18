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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4140414141424143>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 74
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
30%
22
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:21

  Хомякоид написав:Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.

Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.

Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?

Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.

+20% від ринку за екслюзив
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:22

Результат на ліцо!©))))

  Vlad442 написав:Мне почудилось, или Доллярчик начал писать без назойливых троеточий? Что форум делает с человеком, какой рост. Или это владение недвижимостью способствует остепенению?

Так, піднімаюсь все вище і вище! :)
Успішні люди - мають бути успішні у всьому! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:24

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:депо под 8% ипотека под 18%, тело депозита должно быть в 3 раза больше тела ипотеки для подстраховки)

Ви не зрозуміли - я б просто брав не % з депо, а самим депо перекривав би "карантинний період".
Тобто, наприклад, платіж по іпотеці 10К/міс а на депо лежить роздроблено по місяцях 10 депостовпчиків по 10тис.грн кожен!
От я б просто знімав би з депо і гасив би іпотечні щомісячні платежі :)

звучить глупо, чому не збільшити перший внесок, чим зменшити щомісячні платежі..
резервний фонд: як завжди - теща
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:26

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Мне почудилось, или Доллярчик начал писать без назойливых троеточий? Что форум делает с человеком, какой рост. Или это владение недвижимостью способствует остепенению?

Так, піднімаюсь все вище і вище! :)
Успішні люди - мають бути успішні у всьому! :)
кнопка на клаве сломалась, теперь вообще без точек, вот в чем секрет успеха!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:УКО прислало у вайбер 14куе 1к на біля електричок Борщазі
сколько метров?

24м2
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:50

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Може і в більшості людей не буде подушки безпеки - але ж Долярчик - ще той стратег!
вы главное не пропадайте с форума)


Самое главное следить за максимкой. Вот это индикаторище.
Я такого еще не встречал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:53

  Первый написав:
  Hotab написав:
  Первый написав:реально смішно. Захар, Юра, Людина муха, Сомік... Скоро на екранах Хотаб :mrgreen:

Я вам нехуже наваяю список невменяшек, первых прохожих в шлеме. :lol:


Я невменяшка?

Чим Я Вас образив?

"смішно", це мабуть, про поскотовця...
але рилам зараз не до сміху.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:54

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.

Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.

Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?

Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.

+20% від ринку за екслюзив


Флай ти цілком серйозно ? В тебе був такий реальний кейс ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:56

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.

Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.

Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?

Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.

+20% від ринку за екслюзив


Флай ти цілком серйозно ? В тебе був такий реальний кейс ?

Ні, але якщо йому тре "сусідську квартиру", а не будь-яку, то ти "монополіст".
Чи може він думає, що ти драпанув на німці і віддаси за б-яку ціну яку він назве, аби не забивати вікна дошками.
Поцікався його мотивацією, якщо перше, то заряжай +25% до ринку щоб зторгуватися на 20%. А ще краще, хай він спочатку скаже свою ціну.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 чер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:00

  flyman написав:
  Hotab написав:Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" :) А не будет падения, значит не будем покупать.

Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..

Наразі цікавий кейс:
сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.

Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі.
Думайте.

Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть.
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