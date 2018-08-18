Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег". Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" А не будет падения, значит не будем покупать.
Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..
Наразі цікавий кейс: сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.
Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі. Думайте.
Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть.
в злотих, який просів до долара (до речі? хто хотів міг злити $ по 4,2 і відкупити по 3,95. Я писав недавно що тре вкладатися в злотий)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).
Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!