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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4140414141424143

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 74
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
30%
22
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:01

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" :) А не будет падения, значит не будем покупать.

Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..

Наразі цікавий кейс:
сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.

Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі.
Думайте.

Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть.

в злотих, який просів до долара (до речі? хто хотів міг злити $ по 4,2 і відкупити по 3,95. Я писав недавно що тре вкладатися в злотий)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:05

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Може і в більшості людей не буде подушки безпеки - але ж Долярчик - ще той стратег!
вы главное не пропадайте с форума)


Самое главное следить за максимкой. Вот это индикаторище.
Я такого еще не встречал.

Это Вы зря.
В первую очередь нужно следить за вкладами Флая.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:07

  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:
Самое главное следить за максимкой. Вот это индикаторище.
Я такого еще не встречал.

Это Вы зря.
В первую очередь нужно следить за вкладами Флая.

і що там видно, якщо на % купую інвалюту, а тіло перевкладаю?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25

Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).

Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!

https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 01 чер, 2020 19:27, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25

Где тот кто, смеялся из пися-голова, что он сдает по 5к на леси 28? Тот уже сдает по 2к? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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  #<1 ... 4140414141424143
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