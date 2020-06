Додано: Пон 01 чер, 2020 19:01

ihorkyiv написав: flyman написав: Hotab написав: Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".

Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" А не будет падения, значит не будем покупать.



Наразі цікавий кейс:

сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.



Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі.

Думайте.

Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть. Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть.

в злотих, який просів до долара (до речі? хто хотів міг злити $ по 4,2 і відкупити по 3,95. Я писав недавно що тре вкладатися в злотий) в злотих, який просів до долара (до речі? хто хотів міг злити $ по 4,2 і відкупити по 3,95. Я писав недавно що тре вкладатися в злотий)

