Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег". Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" А не будет падения, значит не будем покупать.
Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..
Наразі цікавий кейс: сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.
Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі. Думайте.
Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть.
в злотих, який просів до долара (до речі? хто хотів міг злити $ по 4,2 і відкупити по 3,95. Я писав недавно що тре вкладатися в злотий)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).
Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!
Hotab написав:Тут блогер Янина Соколова поздравила киевлян с днём города.
Я думаю киевлянам откликнется.
Спочатку ти гонорово мене не приймав, виштовхуючи на перон вокзалу до потягу Київ-Запоріжжя.
Потім я побачила весь твій бруд. З вікна гуртожитку на Татарці ти був схожий на меланхолійного наркомана, якому все одно. Ти їв мівіну, пив маккофі зранку, портвейн ввечері і викидав сміття повз урну.
Потім я плакала, бо ти бив мене по пиці, коли нічого не виходило. Оточував людьми, які весь час вказували на двері, зйомними квартирами із запахом тютюну від минулих постояльцев, занедбаними під’їздами і п‘яними безхатьками Подолу.
Потім тобі щось сказали з неба( щось типу: ну годі вже над малою знущатися, ну глянь які в неї очі, не будь скотиною) і ти почав мене винагороджувати. По крихтах навчаючи бути сильною і ніколи не здаватися.
Згодом ти показав мені всі свої контрасти, щоб влюбити. Ти примушував мене стояти у черзі, щоб з’їсти ту диявольську явно наколоту чимось для залежності перепічку на Театральній, налагодив стосунки з пам’ятниками Курбасу і Шевченкові, бо завжди лишав вільними лавки біля них. Твоє метро пахне і досі краще всіх метро світу. Я нюхала різні, правда. Ти - особливий. Я побачила тебе і романтичним, і сцілюючим, і навіженим, і кривавим, і затишним...
Потім мої діти народилися у тобі. І я тобі підморгнула, коли у свідоцтві тьотя на Арсенальній поставила твоє ім‘я в графі місце народження.
Минулого року я знову плакала, як тоді.
Я сиділа в гримерці Жовтневого палацу, після трьох годин шоу, яке зібрав Великий вечір з Яніною Соколовою повний зал і врешті зрозуміла, що в цей момент ти показав мені, що прийняв.
Відтоді, я перестала себе відчувати понаіхавшою і понаастававшеюся. Я відчула себе твоєю. Ніби так було завжди.
Ми з тобою 15 років. Я об’їздила пів світу. Але лишилося незмінним за всі ці роки тільки одне: де б я не була, я завжди хочу повернутися до тебе. І ніколи тебе нікому не віддам і не проміняю.
zРадио написав:Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).
Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!
Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).
flyman написав:чому не збільшити перший внесок, чим зменшити щомісячні платежі.. резервний фонд: як завжди - теща
Віддавши всі(чи майже всі) кошти? А далі сидіти з голою жо? Без подушки безпеки? І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?
Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!