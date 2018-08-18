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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41414142414341444145>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:01

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Сегодня списался со знакомой девочкой, риэл из АН "Левый берег".
Говорит ждали падения цен, а есть небольшой рост. Я сказал "жду зиму, и падения , там посмотри, может что-то прикупим" :) А не будет падения, значит не будем покупать.

Для чувака в шлеме: "если будет падение , то МОЖЕТ БЫТЬ", "если не будет падения - то ТОЧНО НЕТ". Это к теме, как сильно мне хочется киевского бетона. Прям мечтаю..

Наразі цікавий кейс:
сестра в Кракові знайшла від комурніка (продажа застави) цокольне жиле приміщення з стартовою ціною 68К злотих. Хоче взяти участь в торгах, каже якщо буде торгуватися до 90К PLN. Продається бо бізнеменша має борги перед паньством.

Ось такі діла з бізнесом та нерухомістю в Польщі.
Думайте.

Сьогодні на Доміку прочитав, що у Гданську вартість квартир і будинків знизилася на 10-20%, а довгострокова оренда - на 30-40%. Польські лорди теж плачуть.

в злотих, який просів до долара (до речі? хто хотів міг злити $ по 4,2 і відкупити по 3,95. Я писав недавно що тре вкладатися в злотий)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:05

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Може і в більшості людей не буде подушки безпеки - але ж Долярчик - ще той стратег!
вы главное не пропадайте с форума)


Самое главное следить за максимкой. Вот это индикаторище.
Я такого еще не встречал.

Это Вы зря.
В первую очередь нужно следить за вкладами Флая.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:07

  antey1969 написав:
  Хомякоид написав:
Самое главное следить за максимкой. Вот это индикаторище.
Я такого еще не встречал.

Это Вы зря.
В первую очередь нужно следить за вкладами Флая.

і що там видно, якщо на % купую інвалюту, а тіло перевкладаю?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25

Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).

Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!

https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 01 чер, 2020 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:25

Где тот кто, смеялся из пися-голова, что он сдает по 5к на леси 28? Тот уже сдает по 2к? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:58

  Hotab написав:Тут блогер Янина Соколова поздравила киевлян с днём города.

Я думаю киевлянам откликнется.


Спочатку ти гонорово мене не приймав, виштовхуючи на перон вокзалу до потягу Київ-Запоріжжя.

Потім я побачила весь твій бруд.
З вікна гуртожитку на Татарці ти був схожий на меланхолійного наркомана, якому все одно. Ти їв мівіну, пив маккофі зранку, портвейн ввечері і викидав сміття повз урну.

Потім я плакала, бо ти бив мене по пиці, коли нічого не виходило. Оточував людьми, які весь час вказували на двері, зйомними квартирами із запахом тютюну від минулих постояльцев, занедбаними під’їздами і п‘яними безхатьками Подолу.

Потім тобі щось сказали з неба( щось типу: ну годі вже над малою знущатися, ну глянь які в неї очі, не будь скотиною) і ти почав мене винагороджувати.
По крихтах навчаючи бути сильною і ніколи не здаватися.

Згодом ти показав мені всі свої контрасти, щоб влюбити. Ти примушував мене стояти у черзі, щоб з’їсти ту диявольську явно наколоту чимось для залежності перепічку на Театральній, налагодив стосунки з пам’ятниками Курбасу і Шевченкові, бо завжди лишав вільними лавки біля них. Твоє метро пахне і досі краще всіх метро світу. Я нюхала різні, правда. Ти - особливий.
Я побачила тебе і романтичним, і сцілюючим, і навіженим, і кривавим, і затишним...

Потім мої діти народилися у тобі.
І я тобі підморгнула, коли у свідоцтві тьотя на Арсенальній поставила твоє ім‘я в графі місце народження.

Минулого року я знову плакала, як тоді.

Я сиділа в гримерці Жовтневого палацу, після трьох годин шоу, яке зібрав Великий вечір з Яніною Соколовою повний зал і врешті зрозуміла, що в цей момент ти показав мені, що прийняв.

Відтоді, я перестала себе відчувати понаіхавшою і понаастававшеюся. Я відчула себе твоєю. Ніби так було завжди.

Ми з тобою 15 років.
Я об’їздила пів світу.
Але лишилося незмінним за всі ці роки тільки одне:
де б я не була, я завжди хочу повернутися до тебе. І ніколи тебе нікому не віддам і не проміняю.

Я люблю тебе, Київ
З Днем народження, мій дорогий

Бльооо... Это уже сильно слишком.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:00

  proftpd66 написав:Где тот кто, смеялся из пися-голова, что он сдает по 5к на леси 28? Тот уже сдает по 2к? :lol:

no comment
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).

Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!

https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167
Ну, і чому Ти на мене наїхав, коли Я написав, що все тре продавати?

Тут ще й пісяголов варіантів підкине по 2к. Тобто за рік оренди необхідно буде сплатити лише 24 кгрн.... однозначно тре все продати.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 01 чер, 2020 20:22, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:11

airmax78 ,

Бльооо... Это уже сильно слишком.


Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:14

ДумайТЕ! ©®™

  flyman написав:чому не збільшити перший внесок, чим зменшити щомісячні платежі..
резервний фонд: як завжди - теща

Віддавши всі(чи майже всі) кошти?
А далі сидіти з голою жо?
Без подушки безпеки?
І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?

Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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