Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).
Экзальтированная мадам. Успешные обитатели этой ветки существуют только до тех пор, пока их Юра с Сомилитарком не выведут на чистую воду.
xio13 написав:У меня вопрос к вам и аирмаку, вы парафините клоуна, 73% и тд.
Такой у меня к вам вопрос без подколов.
У вас бизнес по переработке "Товара" у вас на складе работает кладовщик, у которого опыта 20 лет и тд. Но который пи** каждую ДЕСЯТУЮ единицу товара. И есть паренек после универа без опыта.
Вопрос: Вот вы че реально притрушеные бы держали такого кладовщика который профи , но который пи** товар?
Почти все из ваших петросянских 73% , голосовали против ворюги кондитера, а не за клоуна. Еще раз: против вороватого кондитера.
Только вы не кладовщика на паренька из универа поменяли, а президента воюющей страны на клоуна у которого ни малейшего понимания ни о внешней политике, ни об управлении государством, ни об экономике, ни о чем. Далпайопы блд.
Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).
Экзальтированная мадам. Успешные обитатели этой ветки существуют только до тех пор, пока их Юра с Сомилитарком не выведут на чистую воду.
Если посмотреть ее стримы , которые выходят наскоряк без подготовки, зачастую из машины, то этих проявлений нет. То, о чем говорите вы,это проявляется в формате шоу. Там она действительно переигрывает.
Что касается того, как Сомик раскладывал тут, то даже если это все его фантазии, это было смешно. И , согласитесь, его "поймать лося на полтосик" стало мемчиком на этой ветке)))).
xio13 написав:У пети тоже как выснилось понимания небыло, и в яныка тоже )
Раскажи лучше почему х... в атаку не пошел если клоун нулевый? С тетриса танков на олимпийской не видно еще?
Вы походу в виртуальном мире или на наркоте сидите или еще чето, 30 лет народ выбирал проффесионалов ))) а страна как была в ж*** так и осталась ))
А теперь основной аргумент: петя вальцман проффесионал, а зеля клоун. Зеля кстатае нормальный биз сколотил, пипл хавает.
А зачем х-лу сейчас в атаку идти? Он в атаку пошел в августе 2014го, когда была угроза что вся его затея на Донбассе накроется медным тазом. А сейчас он уже, практически, победил. Сейчас все медленно но верно движется в сторону его сценария.