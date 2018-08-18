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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4142414341444145>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:22

  vladimir07 написав:Круша за 42к площадью 38 м2 от строителей, документам свыше 3 лет.
Это как расценивать, ракета/боковик/падение ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... c895e0db5d


Натаха решила вонючку слить?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:32

  Hotab написав:airmax78 ,

Бльооо... Это уже сильно слишком.


Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).

Экзальтированная мадам.
Успешные обитатели этой ветки существуют только до тех пор, пока их Юра с Сомилитарком не выведут на чистую воду.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:33

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Хто ж їх зараз купить???
в нашей стране дураков много.

грошей меньше стало. Недарма нарот обрав "Слуг уроту".
Далі зепілам (і всім нам) буде ще веселіше.


У меня вопрос к вам и аирмаку, вы парафините клоуна, 73% и тд.

Такой у меня к вам вопрос без подколов.

У вас бизнес по переработке "Товара" у вас на складе работает кладовщик, у которого опыта 20 лет и тд.
Но который пи** каждую ДЕСЯТУЮ единицу товара.
И есть паренек после универа без опыта.

Вопрос: Вот вы че реально притрушеные бы держали такого кладовщика который профи , но который пи** товар?

Почти все из ваших петросянских 73% , голосовали против ворюги кондитера, а не за клоуна. Еще раз: против вороватого кондитера.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:41

  xio13 написав:У меня вопрос к вам и аирмаку, вы парафините клоуна, 73% и тд.

Такой у меня к вам вопрос без подколов.

У вас бизнес по переработке "Товара" у вас на складе работает кладовщик, у которого опыта 20 лет и тд.
Но который пи** каждую ДЕСЯТУЮ единицу товара.
И есть паренек после универа без опыта.

Вопрос: Вот вы че реально притрушеные бы держали такого кладовщика который профи , но который пи** товар?

Почти все из ваших петросянских 73% , голосовали против ворюги кондитера, а не за клоуна. Еще раз: против вороватого кондитера.

Только вы не кладовщика на паренька из универа поменяли, а президента воюющей страны на клоуна у которого ни малейшего понимания ни о внешней политике, ни об управлении государством, ни об экономике, ни о чем. Далпайопы блд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У пети тоже как выснилось понимания небыло, и в яныка тоже )

Раскажи лучше почему х... в атаку не пошел если клоун нулевый? С тетриса танков на олимпийской не видно еще?

Вы походу в виртуальном мире или на наркоте сидите или еще чето, 30 лет народ выбирал проффесионалов ))) а страна как была в ж*** так и осталась ))

А теперь основной аргумент: петя вальцман проффесионал, а зеля клоун. Зеля кстатае нормальный биз сколотил, пипл хавает.
Востаннє редагувалось xio13 в Пон 01 чер, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:53

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78 ,

Бльооо... Это уже сильно слишком.


Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).

Экзальтированная мадам.
Успешные обитатели этой ветки существуют только до тех пор, пока их Юра с Сомилитарком не выведут на чистую воду.

Если посмотреть ее стримы , которые выходят наскоряк без подготовки, зачастую из машины, то этих проявлений нет. То, о чем говорите вы,это проявляется в формате шоу. Там она действительно переигрывает.


Что касается того, как Сомик раскладывал тут, то даже если это все его фантазии, это было смешно.:)
И , согласитесь, его "поймать лося на полтосик" стало мемчиком на этой ветке)))).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новая истина по аирмаксу: выганять ссаной тряпкой можно только воришку кладовщика!!!

Во всех других Важных сферах нельзя! Там ответственность )))

Или лучше: если жену перетягал весь район , то это ничего! Друга ведь варить так борщ не умеет. Да макс?
Востаннє редагувалось xio13 в Пон 01 чер, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:56

xio13 ,
Раскажи лучше почему х... в атаку не пошел если клоун нулевый?

Потому что куйло игрок. Зачем переть танками, попадая на жертвы и санкции, если можно мальчика просто обвести вокруг пальца, как кота помойного.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:58

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Где тот кто, смеялся из пися-голова, что он сдает по 5к на леси 28? Тот уже сдает по 2к? :lol:

no comment
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Макс написал что вы капитулировали полностью.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:00

  xio13 написав:У пети тоже как выснилось понимания небыло, и в яныка тоже )

Раскажи лучше почему х... в атаку не пошел если клоун нулевый? С тетриса танков на олимпийской не видно еще?

Вы походу в виртуальном мире или на наркоте сидите или еще чето, 30 лет народ выбирал проффесионалов ))) а страна как была в ж*** так и осталась ))

А теперь основной аргумент: петя вальцман проффесионал, а зеля клоун. Зеля кстатае нормальный биз сколотил, пипл хавает.

А зачем х-лу сейчас в атаку идти? Он в атаку пошел в августе 2014го, когда была угроза что вся его затея на Донбассе накроется медным тазом. А сейчас он уже, практически, победил. Сейчас все медленно но верно движется в сторону его сценария.
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