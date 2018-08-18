Додано: Пон 01 чер, 2020 20:33

Frant написав: vitaliian написав: Frant написав: Хто ж їх зараз купить??? Хто ж їх зараз купить??? в нашей стране дураков много. в нашей стране дураков много.

грошей меньше стало. Недарма нарот обрав "Слуг уроту".

Далі зепілам (і всім нам) буде ще веселіше. грошей меньше стало. Недарма нарот обрав "Слуг уроту".Далі зепілам (і всім нам) буде ще веселіше.

У меня вопрос к вам и аирмаку, вы парафините клоуна, 73% и тд.Такой у меня к вам вопрос без подколов.У вас бизнес по переработке "Товара" у вас на складе работает кладовщик, у которого опыта 20 лет и тд.Но который пи** каждую ДЕСЯТУЮ единицу товара.И есть паренек после универа без опыта.Вопрос: Вот вы че реально притрушеные бы держали такого кладовщика который профи , но который пи** товар?Почти все из ваших петросянских 73% , голосовали против ворюги кондитера, а не за клоуна. Еще раз: против вороватого кондитера.