как по мне один портфель инвестиций не должен превышать 30% сбережений, чтобы инфаркт не поймать если что.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как по мне один портфель инвестиций не должен превышать 30% сбережений, чтобы инфаркт не поймать если что.
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:05
придумываете доходность (например 6%, чтобы не прогадать), делите вашу аренду на доходность - и вуаля - цена готова. потом если куда сосед двинется, торганетесь на 7% или 8%
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:06
Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные. Например, как в этом случае, собрали налогов на 38% меньше, значит бизнес упал на 38%, значит доходы упали на 38% и, подразумевается, что аренда должна упасть на 38% и цены на недвижимость на 38%.
Если вы не предлагаете никакой модели, схемы, как эти данные отразятся на РН, то эти данные ни о чем. Да, мы знаем, что плохо, знаем, что падение, но падение может быть как 2%, так и 38. А может вообще сработает другая схема, например сократился импорт меньше, чем экспорт, деньги заробитчан не обнулились, долларов в заначках становится больше, цены на РН растут. Я не говорю, что это так, я только говорю, что эти данные и попытки их интерпретировать больше напоминают гадание на кофейной гуще.
В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в 14м выходцы с Донецка хорошо подогрели рынок Киева и Одессы, у меня в подьезде из 20 квартир 14 купили донецкие. И вообще причём тут танки, в Израиле всё время стреляют, а недвижимость растет в цене. У людей либо есть деньги либо нету, либо есть желание их инвестировать в кржн либо нету. Дефицита квартир нет, цены от 5куе где-то в 80км от Киева и до бесконечности. Сейчас последнее слово за покупателем...
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:11
одне з двох, або ти віриш, як учотка Первий, що летим в Ж, тоді іпотека іде лісом,
або ти виріш в рОкету, тоді ріст ціни на твій "актив" буде більше за суму виплачуваних відсотків, і ти полюбе в плюсах
Як каже будівельник: або труси, або хрестик.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:16
не тільки проти кондитера, а проти всіх тих з "гнєзда": Юлі, Гриця, Бойка...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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