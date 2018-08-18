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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4142414341444145

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Віддавши всі(чи майже всі) кошти?
А далі сидіти з голою жо?
Без подушки безпеки?
І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?

Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі
как по мне один портфель инвестиций не должен превышать 30% сбережений, чтобы инфаркт не поймать если что.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:05

  Хомякоид написав:Чабаны-парадиз рулит.
Оренда оплачена в полном обьеме.

Вопрос к бывалым форумчанам.
Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.
Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.

Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?

Блин, даже и не хочеться продавать. Прожил там 3 года. Очень нравилсь.


придумываете доходность (например 6%, чтобы не прогадать), делите вашу аренду на доходность - и вуаля - цена готова. потом если куда сосед двинется, торганетесь на 7% или 8%
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:06

  zРадио написав:Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).

Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!

https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167

Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные. Например, как в этом случае, собрали налогов на 38% меньше, значит бизнес упал на 38%, значит доходы упали на 38% и, подразумевается, что аренда должна упасть на 38% и цены на недвижимость на 38%.
Если вы не предлагаете никакой модели, схемы, как эти данные отразятся на РН, то эти данные ни о чем. Да, мы знаем, что плохо, знаем, что падение, но падение может быть как 2%, так и 38. А может вообще сработает другая схема, например сократился импорт меньше, чем экспорт, деньги заробитчан не обнулились, долларов в заначках становится больше, цены на РН растут. Я не говорю, что это так, я только говорю, что эти данные и попытки их интерпретировать больше напоминают гадание на кофейной гуще.
В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
в 14м выходцы с Донецка хорошо подогрели рынок Киева и Одессы, у меня в подьезде из 20 квартир 14 купили донецкие. И вообще причём тут танки, в Израиле всё время стреляют, а недвижимость растет в цене. У людей либо есть деньги либо нету, либо есть желание их инвестировать в кржн либо нету. Дефицита квартир нет, цены от 5куе где-то в 80км от Киева и до бесконечности. Сейчас последнее слово за покупателем...
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 21:18, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:11

  Долярчик написав:
  flyman написав:чому не збільшити перший внесок, чим зменшити щомісячні платежі..
резервний фонд: як завжди - теща

Віддавши всі(чи майже всі) кошти?
А далі сидіти з голою жо?
Без подушки безпеки?
І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?

Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі :D

одне з двох, або ти віриш, як учотка Первий, що летим в Ж, тоді іпотека іде лісом,
або ти виріш в рОкету, тоді ріст ціни на твій "актив" буде більше за суму виплачуваних відсотків, і ти полюбе в плюсах
Як каже будівельник: або труси, або хрестик.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:16

  xio13 написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:грошей меньше стало. Недарма нарот обрав "Слуг уроту".
Далі зепілам (і всім нам) буде ще веселіше.


У меня вопрос к вам и аирмаку, вы парафините клоуна, 73% и тд.

Такой у меня к вам вопрос без подколов.

У вас бизнес по переработке "Товара" у вас на складе работает кладовщик, у которого опыта 20 лет и тд.
Но который пи** каждую ДЕСЯТУЮ единицу товара.
И есть паренек после универа без опыта.

Вопрос: Вот вы че реально притрушеные бы держали такого кладовщика который профи , но который пи** товар?

Почти все из ваших петросянских 73% , голосовали против ворюги кондитера, а не за клоуна. Еще раз: против вороватого кондитера.

не тільки проти кондитера, а проти всіх тих з "гнєзда": Юлі, Гриця, Бойка...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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