Додано: Пон 01 чер, 2020 21:05

Хомякоид написав: Чабаны-парадиз рулит.

Оренда оплачена в полном обьеме.



Вопрос к бывалым форумчанам.

Сосед хочет купить квартиру. Припакованный, деньги есть.

Не к спеху. Но сказал что купит когда буду продавать.



Кто-то сталкивался с таким. Как формировать цену ? По аналогам ? Дороже брать ?



придумываете доходность (например 6%, чтобы не прогадать), делите вашу аренду на доходность - и вуаля - цена готова. потом если куда сосед двинется, торганетесь на 7% или 8%

