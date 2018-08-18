Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).
Экзальтированная мадам. Успешные обитатели этой ветки существуют только до тех пор, пока их Юра с Сомилитарком не выведут на чистую воду.
Ну она порой переигрывает, ага. Но в целом пройденный путь понаеха описан близко к характерному. Ну разве что такой лифт как у нее случается у нескольких %%. Потому о ней знает вся страна , а об успишных обитателях этой ветки - только мы).
Экзальтированная мадам. Успешные обитатели этой ветки существуют только до тех пор, пока их Юра с Сомилитарком не выведут на чистую воду.
Если посмотреть ее стримы , которые выходят наскоряк без подготовки, зачастую из машины, то этих проявлений нет. То, о чем говорите вы,это проявляется в формате шоу. Там она действительно переигрывает.
Что касается того, как Сомик раскладывал тут, то даже если это все его фантазии, это было смешно. И , согласитесь, его "поймать лося на полтосик" стало мемчиком на этой ветке)))).
zРадио написав:Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).
Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!
Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные. Например, как в этом случае, собрали налогов на 38% меньше, значит бизнес упал на 38%, значит доходы упали на 38% и, подразумевается, что аренда должна упасть на 38% и цены на недвижимость на 38%. Если вы не предлагаете никакой модели, схемы, как эти данные отразятся на РН, то эти данные ни о чем. Да, мы знаем, что плохо, знаем, что падение, но падение может быть как 2%, так и 38. А может вообще сработает другая схема, например сократился импорт меньше, чем экспорт, деньги заробитчан не обнулились, долларов в заначках становится больше, цены на РН растут. Я не говорю, что это так, я только говорю, что эти данные и попытки их интерпретировать больше напоминают гадание на кофейной гуще. В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
Vlad442 написав:В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
в 14м выходцы с Донецка хорошо подогрели рынок Киева и Одессы, у меня в подьезде из 20 квартир 14 купили донецкие. И вообще причём тут танки, в Израиле всё время стреляют, а недвижимость растет в цене. У людей либо есть деньги либо нету, либо есть желание их инвестировать в недвижимость, либо нету. Дефицита квартир нет, цены от 5куе где-то в 80км от Киева и до бесконечности. Сейчас последнее слово за покупателем...
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 21:19, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:чому не збільшити перший внесок, чим зменшити щомісячні платежі.. резервний фонд: як завжди - теща
Віддавши всі(чи майже всі) кошти? А далі сидіти з голою жо? Без подушки безпеки? І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?
Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі
одне з двох, або ти віриш, як учотка Первий, що летим в Ж, тоді іпотека іде лісом, або ти виріш в рОкету, тоді ріст ціни на твій "актив" буде більше за суму виплачуваних відсотків, і ти полюбе в плюсах Як каже будівельник: або труси, або хрестик.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
вот меня сегодня с утра озарило, но впервые за 3 месяца не мог писать раньше - ходил на работу, было не привычно.
сколько у нас народ тратил денег на путешествия? - думаю млрды долларов? фонды нет, Аваль ставки снижает, сегодня укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.
ззы похоже врет таки кристал болл, кот его со стола на пол хвостом смахнул, отнесу пока его в ремонт, напишу что показывает, как отрихтуют
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California