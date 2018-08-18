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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4143414441454146>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:47

  vitaliian написав:
  adeges написав:резюме: нет альтернатив КРЖН.
в долларах хоть 3% чистыми гарантировано можно получить, а на квартире 5-10% потерять - нечего делать.

о, деполюди оживились)
кстати почему не продаете квартиру?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:кстати почему не продаете квартиру?
за 5 копеек? мы только на видеонаблюдение и ночную подсветку дома скинулись.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:56

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Где тот кто, смеялся из пися-голова, что он сдает по 5к на леси 28? Тот уже сдает по 2к? :lol:

no comment
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


вы капитулировали?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:15

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Где тот кто, смеялся из пися-голова, что он сдает по 5к на леси 28? Тот уже сдает по 2к? :lol:

no comment
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


вы капитулировали?

вы же писали что ваши квартиранты съехали мол дорого 5к платить
сдаете за коммуналь или доски уже подготовили?

Я своим доплачиваю чтобы жили, боюсь сквоттеров да и доски подорожали...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:16

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).

Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!

https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167

Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные. Например, как в этом случае, собрали налогов на 38% меньше, значит бизнес упал на 38%, значит доходы упали на 38% и, подразумевается, что аренда должна упасть на 38% и цены на недвижимость на 38%.
Если вы не предлагаете никакой модели, схемы, как эти данные отразятся на РН, то эти данные ни о чем. Да, мы знаем, что плохо, знаем, что падение, но падение может быть как 2%, так и 38. А может вообще сработает другая схема, например сократился импорт меньше, чем экспорт, деньги заробитчан не обнулились, долларов в заначках становится больше, цены на РН растут. Я не говорю, что это так, я только говорю, что эти данные и попытки их интерпретировать больше напоминают гадание на кофейной гуще.
В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.


Вспоминая известную поговорку про часы, нашу дискуссию можно интерпретировать так - я, в силу объективного отсутствия всех необходимых данных, даю неправильное, но близкое к реальному, время, вы же - в силу нерационального упрямства, вовсе не заводите свои часы с марта, сегодня они показывают абсолютно неправильное время, и в следующий раз покажут правильное через 3-4 года. Так что, как говорится, чья бы мычала :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.

достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства.
Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат:
ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом
Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом.
По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои
Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  adeges написав:укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.

достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства.
Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат:
ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом
Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом.
По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои
Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает


Можете объяснить, почему после рекордных объемов сдачи в несколько последних лет - рынок не завалился? Почему, если каждый год сдаётся нового жилья сотни тысяч квадратов, пару сотен вдруг должны его завалить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:вы же писали что ваши квартиранты съехали мол дорого 5к платить
в жизни никогда не сдавал жильё, вы меня с кем то путаете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:30

Така інвестиція має право на життя?

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Віддавши всі(чи майже всі) кошти?
А далі сидіти з голою жо?
Без подушки безпеки?
І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?

Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі
как по мне один портфель инвестиций не должен превышать 30% сбережений, чтобы инфаркт не поймать если что.

Ну, інколи треба і ризикнути, але з розумом!

От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
- є скирда 350К
- є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ;) ) - за 750К
- є іпотека під 10%річних

То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.?
Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці.
Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. :!:
За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. :idea:
Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:30

  Serg-ik написав:По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере.
Не жалеете, что не купили?
Natt
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