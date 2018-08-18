Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Специально для Vlad442, рассчитывавшего, что плохой апрель пережили, переварили и поехали дальше, с прискорбием сообщаю, что в мае в госбюджет собрали 64 млрд грн доходов, что на 38% (40 млрд грн) меньше, чем в апреле (104 млрд), притом, что и апрель был на 6% ниже марта (110 млрд грн).
Это значит, что бизнес, население, госкомпании и бюджетные организации снизили свои налогооблагаемые базы (выручку, прибыль, зарплаты и т.д) по отношению к предкризисным временам без малого вдвое!!!
Вы пытаетесь строить модели. Обычно простые и линейные. Например, как в этом случае, собрали налогов на 38% меньше, значит бизнес упал на 38%, значит доходы упали на 38% и, подразумевается, что аренда должна упасть на 38% и цены на недвижимость на 38%. Если вы не предлагаете никакой модели, схемы, как эти данные отразятся на РН, то эти данные ни о чем. Да, мы знаем, что плохо, знаем, что падение, но падение может быть как 2%, так и 38. А может вообще сработает другая схема, например сократился импорт меньше, чем экспорт, деньги заробитчан не обнулились, долларов в заначках становится больше, цены на РН растут. Я не говорю, что это так, я только говорю, что эти данные и попытки их интерпретировать больше напоминают гадание на кофейной гуще. В 14-ом новости были на порядок хуже (банки валились, доллар в 3+ раза, танки стреляли), а цены упали всего на 30%.
Вспоминая известную поговорку про часы, нашу дискуссию можно интерпретировать так - я, в силу объективного отсутствия всех необходимых данных, даю неправильное, но близкое к реальному, время, вы же - в силу нерационального упрямства, вовсе не заводите свои часы с марта, сегодня они показывают абсолютно неправильное время, и в следующий раз покажут правильное через 3-4 года. Так что, как говорится, чья бы мычала
adeges написав:укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили). резюме: нет альтернатив КРЖН.
достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства. Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат: ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом. По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
adeges написав:укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили). резюме: нет альтернатив КРЖН.
достаточно "выкинуть" на рынок еще пару сот тысяч квадратов в экономе и комфорте и рынок "завалится" . Было бы желание правительства. Напомню: в 2012-2013- на краю Трои, Милославская, на этапе строительства, квартиры в пнельках продавались по 1000+ у.е за квадрат. После бума 2017-2017 видим результат: ЖК на Ясиноватской от ДБК-; по 1100 у.е за метр в трёшке с ремонтом Навигатор на Балтийском-по 650 у.е в готовом. По 45-50 тыс были трёшки на этапе строительства в Кристере. Сейчас в готовом по 1000 с ремонтом и перспектива метро в отличие от Трои Не индикатор?. Напомню, что Никонов и Хмельницкий строят столько, чтоб продать,Пару домов в год лишних - и их некому продать. КАН нарезает квартиры по 29 метров, в которой кухня-студия и спальня 9 метров.на большее мало у кого хватает
Можете объяснить, почему после рекордных объемов сдачи в несколько последних лет - рынок не завалился? Почему, если каждый год сдаётся нового жилья сотни тысяч квадратов, пару сотен вдруг должны его завалить?
Долярчик написав:Віддавши всі(чи майже всі) кошти? А далі сидіти з голою жо? Без подушки безпеки? І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?
Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі
как по мне один портфель инвестиций не должен превышать 30% сбережений, чтобы инфаркт не поймать если что.
Ну, інколи треба і ризикнути, але з розумом!
От що скажете про це, якщо умови задачі такі: - є скирда 350К - є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ) - за 750К - є іпотека під 10%річних
То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.? Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці. Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!