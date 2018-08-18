Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
я в котлованы не играю, купите (или возмите в аренду) участок с коммуникациями (вода, свет) и поставьте сруб (типа такого https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-dl ... IaQOL.html), а свою квартиру сдайте. Захотите расшириться сруб это позволяет, переехать на другой участок со своим срубом тоже можно.
первые деньги с аренды вы получите уже через 2-3 месяца и никаких ипотек. а к зиме соберете на твердотопливный котёл.
вы спросили я ответил)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 22:45, всього редагувалось 2 разів.
adeges написав:вот меня сегодня с утра озарило, но впервые за 3 месяца не мог писать раньше - ходил на работу, было не привычно.
сколько у нас народ тратил денег на путешествия? - думаю млрды долларов? фонды нет, Аваль ставки снижает, сегодня укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.
ззы похоже врет таки кристал болл, кот его со стола на пол хвостом смахнул, отнесу пока его в ремонт, напишу что показывает, как отрихтуют
Зачем Вам инвестиции, если Вы не можете соброзить элементарный вещи? доверьтесь лучше управляющему. Эрику намайну уже хоть.
Гривна для спекуляции на курсе, не только для хранения. Укргаз подходит для от 1дня до 90дней. Даже от 1 секунды до 90 дней. В любой момент, можете забрать. Есть депо сертификаты НБУ они на 1 день.
Есть форвард, белки, шарик. они 10%-12% (8%-10%) после вычета.
Если сравнить тупо гривна и КРЖН, то разница почти одинаковая. Зачем Вам геморой с бетоном? просадка цен? налоги на продажу? Бетон даст 2%-6% в гривне. Укргаз 11% на 1 день, в любую секунду можете уйти в налик.
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