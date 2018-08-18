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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4143414441454146

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
я в котлованы не играю, купите (или возмите в аренду) участок с коммуникациями (вода, свет) и поставьте сруб (типа такого https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-dl ... IaQOL.html), а свою квартиру сдайте. Захотите расшириться сруб это позволяет, переехать на другой участок со своим срубом тоже можно.

первые деньги с аренды вы получите уже через 2-3 месяца и никаких ипотек.
а к зиме соберете на твердотопливный котёл.

вы спросили я ответил)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 22:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:37

  adeges написав:вот меня сегодня с утра озарило, но впервые за 3 месяца не мог писать раньше - ходил на работу, было не привычно.

сколько у нас народ тратил денег на путешествия? - думаю млрды долларов? фонды нет, Аваль ставки снижает, сегодня укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).

резюме: нет альтернатив КРЖН.

ззы похоже врет таки кристал болл, кот его со стола на пол хвостом смахнул, отнесу пока его в ремонт, напишу что показывает, как отрихтуют


Зачем Вам инвестиции, если Вы не можете соброзить элементарный вещи? доверьтесь лучше управляющему. Эрику намайну уже хоть.

Гривна для спекуляции на курсе, не только для хранения. Укргаз подходит для от 1дня до 90дней. Даже от 1 секунды до 90 дней. В любой момент, можете забрать. Есть депо сертификаты НБУ они на 1 день.

Есть форвард, белки, шарик. они 10%-12% (8%-10%) после вычета.


Если сравнить тупо гривна и КРЖН, то разница почти одинаковая. Зачем Вам геморой с бетоном? просадка цен? налоги на продажу? Бетон даст 2%-6% в гривне. Укргаз 11% на 1 день, в любую секунду можете уйти в налик.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:39

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:вы же писали что ваши квартиранты съехали мол дорого 5к платить
в жизни никогда не сдавал жильё, вы меня с кем то путаете.

у вас раздвоение личности?
вы походу не с той учетки ответили)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:у вас раздвоение личности?
вы походу не с той учетки ответили)

цитату в студию где я что-то сдаю, балабол.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:44

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:у вас раздвоение личности?
вы походу не с той учетки ответили)

цитату в студию где я что-то сдаю, балабол.

цитату в студию где Я это утверждаю, 3,14...бол
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики.

А если задержат сдачу на 2 года (а бывает и хуже)?
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