Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:От що скажете про це, якщо умови задачі такі:
я в котлованы и ипотеки не играю,
купите (или возмите в аренду) участок с коммуникациями (вода, свет) и поставьте сруб (типа такого https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-dl ... IaQOL.html), а свою квартиру сдайте. Захотите расшириться сруб это позволяет, переехать на другой участок со своим срубом тоже можно.
первые деньги с аренды вы получите уже через 2-3 месяца и никаких ипотек. а к зиме соберете на твердотопливный котёл.
вы спросили я ответил)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 22:53, всього редагувалось 4 разів.
adeges написав:вот меня сегодня с утра озарило, но впервые за 3 месяца не мог писать раньше - ходил на работу, было не привычно.
сколько у нас народ тратил денег на путешествия? - думаю млрды долларов? фонды нет, Аваль ставки снижает, сегодня укргаз звонил - неси говорит гривны под фантастическую ставку 11% (в 2014 в укрсоце доллары по 9% платили).
резюме: нет альтернатив КРЖН.
ззы похоже врет таки кристал болл, кот его со стола на пол хвостом смахнул, отнесу пока его в ремонт, напишу что показывает, как отрихтуют
Зачем Вам инвестиции, если Вы не можете соброзить элементарный вещи? доверьтесь лучше управляющему. Эрику намайну уже хоть.
Гривна для спекуляции на курсе, не только для хранения. Укргаз подходит для от 1дня до 90дней. Даже от 1 секунды до 90 дней. В любой момент, можете забрать. Есть депо сертификаты НБУ они на 1 день.
Есть форвард, белки, шарик. они 10%-12% (8%-10%) после вычета.
Если сравнить тупо гривна и КРЖН, то разница почти одинаковая. Зачем Вам геморой с бетоном? просадка цен? налоги на продажу? Бетон даст 2%-6% в гривне. Укргаз 11% на 1 день, в любую секунду можете уйти в налик.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
zРадио написав:Вспоминая известную поговорку про часы, нашу дискуссию можно интерпретировать так - я, в силу объективного отсутствия всех необходимых данных, даю неправильное, но близкое к реальному, время, вы же - в силу нерационального упрямства, вовсе не заводите свои часы с марта, сегодня они показывают абсолютно неправильное время, и в следующий раз покажут правильное через 3-4 года. Так что, как говорится, чья бы мычала
Данные есть. Деревьев много. Нет достоверной модели. Никто не видит всего леса.
Вы исходите из принципа "лучше плохой анализ, чем никакой", я считаю, что если нет возможности получить достоверный прогноз, лучше не тыкать пальцем в небо. Лучше отсутствие перевода и неопределенность, чем перевод, искажающий смысл.
Главный вопрос в чем смысл этих прогнозов. Они нужны только для принятия инвестрешения. Зачем мне знать, насколько сократились налоги, если я понимаю, что сейчас не та ситуация, чтобы продавать. И не та, чтобы покупать. Если последние деньги, лучше купить позже дороже и пережить эпидемию/кризис с деньгами, имея страховку. Если не последние, нужно думать. Тут каждый решает сам исходя из того, как он "видит лес" и на какие смотрит деревья.
Долярчик написав:Віддавши всі(чи майже всі) кошти? А далі сидіти з голою жо? Без подушки безпеки? І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?
Ні, Флай, якщо б я так думав, як ти - то вже б знову прийшлось повертатись до тещі
как по мне один портфель инвестиций не должен превышать 30% сбережений, чтобы инфаркт не поймать если что.
Ну, інколи треба і ризикнути, але з розумом!
От що скажете про це, якщо умови задачі такі: - є скирда 350К - є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ) - за 750К - є іпотека під 10%річних
То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.? Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці. Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас)
Це надто "впритик". Споживчий кредит на всю вартість ремонту - занадто дорого. Оцінюєте вартість ремонту, і бажано зарезервувати цю суму - у вас і так буде високе кредитне навантаження, а споживчий кредит дорожчий в 4-5 разів. Закладаєте у резерв непередбачувані витрати при сдачі (можливі доплати і все таке) у пару відсотків вартості. Загалом, враховуючи потенційну дешевизну іпотеки, є сенс оформити її на максимальну суму, тобто за мінімального власного внеску, залишок залишивши як власний капітал - сума кредиту знецінюватиметься за рахунок інфляції досить швидко, а заробити на тих коштах можна більше 10%. Варто розуміти, що здати будинок можуть і з запізненням у півроку-рік, і це ще непоганий варіянт. А оренда навряд чи перекриватиме іпотечні платежі, принаймні перші роки (ми ж про Львів). Якщо б ви на цьому етапі ще й у кредит на ремонт влізли, то було б аж надто ризиковано, враховуючи можливість негативного сценарію на ринку оренди.
Коли це ви в режимі ультраекономії встигли підсісти на Чівас?
Долярчик написав:Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики.
А если задержат сдачу на 2 года (а бывает и хуже)?
Дивитись по ситуації - зросла ціна на квартиру - продати, а ні - далі виплачувати іпотеку. Так всюди ж є ризики?! Де їх нема?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Ну, інколи треба і ризикнути, але з розумом!
От що скажете про це, якщо умови задачі такі: - є скирда 350К - є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ) - за 750К - є іпотека під 10%річних
То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.? Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці. Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики. За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду. Ну а далі, вже орендарі будуть наповнювати вашу "подушку безпеки", або оплачувати вашу іпотеку(ще й має трохи лишатись на Чівас)
В сегодняшней ситуации это безумство. Тут смешались в кучу кредит, котлован и аренда. Это прокатывало в благополучные годы, сейчас оценить надежность застойщика это как оценивать шансы в покере. Если покупать готовое с рентабельностью 8% в кредит под 10% без перспектив быстрого подорожания квартиры в гривне, это попадать на 2% в год и амортизацию квартиры. Внешне будет все хорошо, арендаторы гасят кредит и еще что-то остается на подновить ремонт, но ваш первый взнос в это время лежит мертвым грузом и не генерирует вам доход.
Так ото то пораховано все по мінімуму/впритик! А якщо в задачі цифри скирди змінити з 350К на 450К - тоді вже набагато веселіше піде вирішення тієї задачки
Faceless написав:Коли це ви в режимі ультраекономії встигли підсісти на Чівас?
А хто казав, що я на нього підсів, чи взагалі, пробував? - просто запам'ятав, що він, як і чорна ікра - не дешевий!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Vlad442 написав:В сегодняшней ситуации это безумство. Тут смешались в кучу кредит, котлован и аренда. Это прокатывало в благополучные годы, сейчас оценить надежность застойщика это как оценивать шансы в покере. Если покупать готовое с рентабельностью 8% в кредит под 10% без перспектив быстрого подорожания квартиры в гривне, это попадать на 2% в год и амортизацию квартиры. Внешне будет все хорошо, арендаторы гасят кредит и еще что-то остается на подновить ремонт, но ваш первый взнос в это время лежит мертвым грузом и не генерирует вам доход.
Так вся надія, що ціни за пів року посипляться і я візьму, майже, на дні - а через рік - півтора буде рОкета!(якраз, коли отримаю ключі)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!