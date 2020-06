Додано: Пон 01 чер, 2020 23:17

Долярчик написав: vitaliian написав: Долярчик написав: Віддавши всі(чи майже всі) кошти?

А далі сидіти з голою жо?

Без подушки безпеки?

І якщо, наприклад, буде отакий карантин, то що зразу лізти в петлю, чи виходити у вікно?



Ну, інколи треба і ризикнути, але з розумом!



От що скажете про це, якщо умови задачі такі:

- є скирда 350К

- є котлован(або збудовано 1-2-3поверхи в надійного забудовника в нормальній локації ) - за 750К

- є іпотека під 10%річних



То, якщо зробити перший внесок 250К а решта 100К(подушка безпеки) розкидати на 12 місяців по ~ 8К на міс. і взяти в іпотеку 500К під 10% на 10р.?

Там щось виходить ~ 8К/міс платіж по іпотеці.

Тоді, коли за рік-півтора здадуть будинок, можна взяти споживчий кредит на ремонт. Гасити його "подушкою безпеки", витягуючи щомісяця з банку оті набиті помісячні стовпчики.

За 3 міс завершити ремонт і здати в оренду.

буде іпотека під 10%, тоді і візьмеш,

