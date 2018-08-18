Додано: Пон 01 чер, 2020 23:12

Vlad442 написав: Вы исходите из принципа "лучше плохой анализ, чем никакой", я считаю, что если нет возможности получить достоверный прогноз, лучше не тыкать пальцем в небо. Лучше отсутствие перевода и неопределенность, чем перевод, искажающий смысл.

Вы исходите из принципа "лучше плохой анализ, чем никакой", я считаю, что если нет возможности получить достоверный прогноз, лучше не тыкать пальцем в небо. Лучше отсутствие перевода и неопределенность, чем перевод, искажающий смысл.

Если моему анализу приписывать то, чего там нет, то он будет плохой - не спорюЯ, действительно, вижу прямую корреляцию между падением собираемости налогов и базы их начисления! Поэтому я об этом и написал.А вот прямой корреляции с падением стоимости цены кв.м. и аренды - не вижу, это приписали мне вы, вероятно, пытаясь обесценить результаты моего труда, который противоречит "халве", которой вы кормите форумчан.Воспринимайте макро-показатели, во-первых, НЕ как выпад против себя, а во-вторых, как предпосылки будущей динамики КРЖН (временной лаг я оцениваю в 1-2 квартала)