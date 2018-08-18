Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:а я вижу, допустим вы хотите иметь 10% годовых с квартиры, смотрите почему сейчас рыночная аренда (например 6к) отнимаете 20% чтобы войти в рынок, получается 500 тыс грн точка входа в этот бизнес. Если цена недвижимости снизится до 500 тыс рынок аренды получит + одну квартиру за 5000 грн/мес
Если бы эта квартира появилась из воздуха, или ее завезли из Китая да, но, вполне может, что она до этого сдавалась за те же 5000.
Тут как раз все просто. Аренда зависит от текущих доходов в эконом и среднем классе и может колебаться от -10% до +10% даже за 3 месяца, цена продажи зависит от накоплений среднего и выше среднего класса. Когда цены низкие и имеют потенциал к росту, рентабельность аренды высокая, и наоборот.
Vlad442 написав: цена продажи зависит от накоплений среднего и выше среднего класса.
... и рентабельности арендного бизнеса. Посмотрите цены на квартиры в Трускавце. Чем ниже рентабельность, тем ниже инвест.привлекательность, тем уже ЦА и соответственно ниже цена. Дрогобыч в 10км от Трускавца, а цена там существенно ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
можно взять контейнер морской с презервативами. Продать будет 10-150% годовых, многое зависит от товара и от рекламы и может быть некоторые товары, продаваться не будут в кризис. Надо знать какие товары имеют рентабельность в кризис и на рынке.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
vitaliian написав:а я вижу, допустим вы хотите иметь 10% годовых с квартиры, смотрите почему сейчас рыночная аренда (например 6к) отнимаете 20% чтобы войти в рынок, получается 500 тыс грн точка входа в этот бизнес. Если цена недвижимости снизится до 500 тыс рынок аренды получит + одну квартиру за 5000 грн/мес
Если бы эта квартира появилась из воздуха, или ее завезли из Китая да, но, вполне может, что она до этого сдавалась за те же 5000.
Тут как раз все просто. Аренда зависит от текущих доходов в эконом и среднем классе и может колебаться от -10% до +10% даже за 3 месяца, цена продажи зависит от накоплений среднего и выше среднего класса. Когда цены низкие и имеют потенциал к росту, рентабельность аренды высокая, и наоборот.
поддерживаю vitaliian.
Я ехал на такси на Тесле Модел S, за 120грн - 9км. Можно взять теслу или супер S-класс, Порше и жить на окраине Киева или там, где бесплатно сдают, в Ипенях, Броварах. Скоро и такси будет летающим. И на Марсе будем жить.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 02 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 3 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
можно взять контейнер морской с презервативами. Продать будет 10-150% годовых, многое зависит от товара и от рекламы и может быть некоторые товары, продаваться не будут в кризис. Надо знать какие товары имеют рентабельность в кризис и на рынке.
Брать с тарой. Если что-то пойдет не так и заберут залоговую квартиру, в вагончике можно жить.