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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4145414641474148

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:а я вижу, допустим вы хотите иметь 10% годовых с квартиры, смотрите почему сейчас рыночная аренда (например 6к) отнимаете 20% чтобы войти в рынок, получается 500 тыс грн точка входа в этот бизнес. Если цена недвижимости снизится до 500 тыс рынок аренды получит + одну квартиру за 5000 грн/мес

Если бы эта квартира появилась из воздуха, или ее завезли из Китая да, но, вполне может, что она до этого сдавалась за те же 5000.

Тут как раз все просто. Аренда зависит от текущих доходов в эконом и среднем классе и может колебаться от -10% до +10% даже за 3 месяца, цена продажи зависит от накоплений среднего и выше среднего класса.
Когда цены низкие и имеют потенциал к росту, рентабельность аренды высокая, и наоборот.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://dou.ua/forums/topic/30703/
Як влетіти на КРЖН (читати коменти теж)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав: цена продажи зависит от накоплений среднего и выше среднего класса.
... и рентабельности арендного бизнеса. Посмотрите цены на квартиры в Трускавце. Чем ниже рентабельность, тем ниже инвест.привлекательность, тем уже ЦА и соответственно ниже цена. Дрогобыч в 10км от Трускавца, а цена там существенно ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 чер, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:02

Долярчик

можно взять контейнер морской с презервативами. Продать будет 10-150% годовых, многое зависит от товара и от рекламы и может быть некоторые товары, продаваться не будут в кризис. Надо знать какие товары имеют рентабельность в кризис и на рынке.

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:07

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/30703/
Як влетіти на КРЖН (читати коменти теж)

Почитал. Человек написал "Предлагаю читателям поступать мудро и учиться на ошибках других", перечислил свои ошибки, но не упомянул первопричину.
и нам нужно съезжать. Начинаем искать варианты снять. На тот момент у нас была 1 собака и 6 кошек, что, сами понимаете, накладывало определённые ограничения.

Иметь собаку и 6 кошек в арендованной квартире - они хоть думали, куда они пойдут если/когда их выселят? Нет. Потом в спешке побежали искать квартиру и закончилось чем закончилось.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:09

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:а я вижу, допустим вы хотите иметь 10% годовых с квартиры, смотрите почему сейчас рыночная аренда (например 6к) отнимаете 20% чтобы войти в рынок, получается 500 тыс грн точка входа в этот бизнес. Если цена недвижимости снизится до 500 тыс рынок аренды получит + одну квартиру за 5000 грн/мес

Если бы эта квартира появилась из воздуха, или ее завезли из Китая да, но, вполне может, что она до этого сдавалась за те же 5000.

Тут как раз все просто. Аренда зависит от текущих доходов в эконом и среднем классе и может колебаться от -10% до +10% даже за 3 месяца, цена продажи зависит от накоплений среднего и выше среднего класса.
Когда цены низкие и имеют потенциал к росту, рентабельность аренды высокая, и наоборот.


поддерживаю vitaliian.

Я ехал на такси на Тесле Модел S, за 120грн - 9км. Можно взять теслу или супер S-класс, Порше и жить на окраине Киева или там, где бесплатно сдают, в Ипенях, Броварах. Скоро и такси будет летающим. И на Марсе будем жить.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 02 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 3 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:09

  proftpd66 написав:Долярчик

можно взять контейнер морской с презервативами. Продать будет 10-150% годовых, многое зависит от товара и от рекламы и может быть некоторые товары, продаваться не будут в кризис. Надо знать какие товары имеют рентабельность в кризис и на рынке.

Зображення

Брать с тарой. Если что-то пойдет не так и заберут залоговую квартиру, в вагончике можно жить.

Я уже полгода живу в таком:
http://www.corimec.com/sectors/military-49.html
Hotab
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  #<1 ... 4145414641474148
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