Додано: Пон 01 чер, 2020 23:53

vitaliian написав: а я вижу, допустим вы хотите иметь 10% годовых с квартиры, смотрите почему сейчас рыночная аренда (например 6к) отнимаете 20% чтобы войти в рынок, получается 500 тыс грн точка входа в этот бизнес. Если цена недвижимости снизится до 500 тыс рынок аренды получит + одну квартиру за 5000 грн/мес а я вижу, допустим вы хотите иметь 10% годовых с квартиры, смотрите почему сейчас рыночная аренда (например 6к) отнимаете 20% чтобы войти в рынок, получается 500 тыс грн точка входа в этот бизнес. Если цена недвижимости снизится до 500 тыс рынок аренды получит + одну квартиру за 5000 грн/мес

Если бы эта квартира появилась из воздуха, или ее завезли из Китая да, но, вполне может, что она до этого сдавалась за те же 5000.Тут как раз все просто. Аренда зависит от текущих доходов в эконом и среднем классе и может колебаться от -10% до +10% даже за 3 месяца, цена продажи зависит от накоплений среднего и выше среднего класса.Когда цены низкие и имеют потенциал к росту, рентабельность аренды высокая, и наоборот.