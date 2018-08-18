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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4146414741484149

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:34

оказывается, даже, есть люкс дома такие:




Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:21

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/30703/
Як влетіти на КРЖН (читати коменти теж)

Уже вижу лажу.
На день сделки нам не хватало еще немного денег, приехал брат жены и мы пошли продавать золотой слиток весом 50г (его стоимость на то время была около 1k).

50 грамм золота в апреле 2013-го могли стоить 1700-2000 долларов, но никак не 1000.
Да и зачем было подкидывать записку, непонятно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 02 чер, 2020 01:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:27

про великий декаплинг

CBO: Economy Could Take Nearly 10 Years to Catch Up After Coronavirus.

это не про украину
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:47

Биток уже начал дорожать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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