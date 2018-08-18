оказывается, даже, есть люкс дома такие:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:34
оказывается, даже, есть люкс дома такие:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:21
Уже вижу лажу.
50 грамм золота в апреле 2013-го могли стоить 1700-2000 долларов, но никак не 1000.
Да и зачем было подкидывать записку, непонятно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 02 чер, 2020 01:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:27
про великий декаплинг
CBO: Economy Could Take Nearly 10 Years to Catch Up After Coronavirus.
это не про украину
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:47
Биток уже начал дорожать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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