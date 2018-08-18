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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4146414741484149

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 75
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
10
знизяться в межах 10%
32%
24
знизяться на 10-25%
31%
23
знизяться на 25%-50%
17%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:34

оказывается, даже, есть люкс дома такие:




Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:27

про великий декаплинг

CBO: Economy Could Take Nearly 10 Years to Catch Up After Coronavirus.

это не про украину
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 06:24

  Hotab написав:Тут блогер Янина Соколова поздравила киевлян с днём города.

Я думаю киевлянам откликнется.


Спочатку ти гонорово мене не приймав, виштовхуючи на перон вокзалу до потягу Київ-Запоріжжя.

Потім я побачила весь твій бруд.
З вікна гуртожитку на Татарці ти був схожий на меланхолійного наркомана, якому все одно. Ти їв мівіну, пив маккофі зранку, портвейн ввечері і викидав сміття повз урну.

Потім я плакала, бо ти бив мене по пиці, коли нічого не виходило. Оточував людьми, які весь час вказували на двері, зйомними квартирами із запахом тютюну від минулих постояльцев, занедбаними під’їздами і п‘яними безхатьками Подолу.

Потім тобі щось сказали з неба( щось типу: ну годі вже над малою знущатися, ну глянь які в неї очі, не будь скотиною) і ти почав мене винагороджувати.
По крихтах навчаючи бути сильною і ніколи не здаватися.

Згодом ти показав мені всі свої контрасти, щоб влюбити. Ти примушував мене стояти у черзі, щоб з’їсти ту диявольську явно наколоту чимось для залежності перепічку на Театральній, налагодив стосунки з пам’ятниками Курбасу і Шевченкові, бо завжди лишав вільними лавки біля них. Твоє метро пахне і досі краще всіх метро світу. Я нюхала різні, правда. Ти - особливий.
Я побачила тебе і романтичним, і сцілюючим, і навіженим, і кривавим, і затишним...

Потім мої діти народилися у тобі.
І я тобі підморгнула, коли у свідоцтві тьотя на Арсенальній поставила твоє ім‘я в графі місце народження.

Минулого року я знову плакала, як тоді.

Я сиділа в гримерці Жовтневого палацу, після трьох годин шоу, яке зібрав Великий вечір з Яніною Соколовою повний зал і врешті зрозуміла, що в цей момент ти показав мені, що прийняв.

Відтоді, я перестала себе відчувати понаіхавшою і понаастававшеюся. Я відчула себе твоєю. Ніби так було завжди.

Ми з тобою 15 років.
Я об’їздила пів світу.
Але лишилося незмінним за всі ці роки тільки одне:
де б я не була, я завжди хочу повернутися до тебе. І ніколи тебе нікому не віддам і не проміняю.

Я люблю тебе, Київ
З Днем народження, мій дорогий


Ох, йоханыбабай....вариации на тему "Александра, Александра ..." , сценарий "Мацква слезам не верит" в укороченной версии :mrgreen:
Везде, во всем мире находятся понаехи с комплексами "покорителей столицы".
Хотя эти комплексы существуют только в их головах. Городу пофиг твои комплексы.
Но тысячи тн "неудачников" прыгнули с Бруклинского моста и миллионы людей остались счастливы в провинциях. Равно как и миллионы понаехов остались рядовой лимитой ни капли не комплексуя по этому поводу.
Эти комплексы имеют ту-же природу, которая заставляет есть мивину в арендном хруще, выплачивая потреблядский кредит на последний яфон или крутую тачку. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:17

rjkz , та ладно вам, вы не верите в искреннюю любовь к Киеву?)))
Я ее не испытываю, но охотно верю. Как я испытываю к Чернигову. Серенады все равно не пел бы, конечно, но эмоции эти мне понятны.
Hotab
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  #<1 ... 4146414741484149
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